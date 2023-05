Philipp Eng zu Miami-Pomp: «Hätte keine Lust gehabt!» 10.05.2023 - 07:54 Von Gino Bosisio

© LAT Philipp Eng betont mit Blick auf die Show in Miami: «Ich glaube, du bist in kaum einer anderen Sportart mit so etwas konfrontiert, kurz bevor der Wettkampf losgeht»

In der ServusTV-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar-7» am Salzburger Flughafen wurde am Montag auch über die Show vor dem Start zum Grand Prix von Miami diskutiert. Experte Philipp Eng hat eine klare Meinung dazu.