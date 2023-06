Fernando Alonso (Aston Martin) nur 7.: Keine Panik

​Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist beim Heimrennen in Spanien Siebter geworden, hinter seinem Aston Martin-Stallgefährten Lance Stroll. Alonsos Kumpel Pedro de la Rosa erklärt das mässige Ergebnis.

Fernando Alonso hatte im ersten Teil der Formel-1-WM 2023 einen tollen Lauf: Dritter in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien, Vierter in Aserbaidschan, erneut Dritter in Miami, dann sogar Zweiter in Monaco. Aber beim Heimrennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya klappte Einiges nicht.

Alonso geriet im Abschlusstraining von der Bahn, mit beschädigtem Unterboden war nur die neuntschnellste Zeit möglich. Von Startplatz 8 aus (wegen der Strafversetzung von Pierre Gasly) erwarteten viele Alonso-Fans eine Aufholjagd, aber die blieb aus. Alonso wurde Siebter und griff zum Schluss des Rennens seinen Teamkollegen Lance Stroll nicht an.

Fernando Alonso nach dem Rennen: «Für das Team hätte es keinen Unterschied gemacht, ob ich nun Sechster werde oder Lance.»

Aber wo ist die Konkurrenzfähigkeit des Aston Martin-Rennwagens hingekommen? Fernando Alonsos Kumpel Pedro de la Rosa, Markenbotschafter von Aston Martin, am Sonntagabend bei den Kollegen von DAZN Spanien: «Wir bringen nach und nach Verbesserungen ans Auto, auch in Barcelona, mit einem verbesserten Frontflügel. Aber auch die Gegner optimieren ihre Autos, und Mercedes hat ganz offensichtlich einen grossen Schritt nach vorne getan.»

«Mit nur einem mässigen Rennen gibt es keinen Grund zur Panik. Wir bleiben podestfähig, der Aston Martin ist weiterhin ein sehr gutes Rennauto, aber wir müssen verstehen, wieso wir im Spanien-GP die Reifen nicht so gut zum Arbeiten gebracht haben wie in den WM-Läufen zuvor.»



«Wir waren ein wenig überrascht, dass wir in Spanien nicht schneller gewesen sind, aber ich glaube nicht, dass die Reihenfolge auf den Kopf gestellt worden ist. An diesem Wochenende war Mercedes stärker als wir und auch Ferrari lag dieses Mal vor uns, aber schon in Kanada kann das wieder ganz anders aussehen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1