Mercedes nach Spanien-Coup: Dicke Post von der FIA

​Mercedes-Benz hat beim Grossen Preis von Spanien das beste Saisonergebnis eingefahren: Hamilton Zweiter, Russell Dritter. Danach gab es eine unliebsame Überraschung von der FIA.

Ausgelassene Stimmung bei Mercedes-Benz nach der eindrucksvollen Mannschaftsleistung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, mit dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton auf Platz 2 und GP-Sieger George Russell auf Rang 3. Dann aber gab es einen leichten Dämpfer – die FIA hat gegen Mercedes eine Strafe verhängt.

Gut zweieinhalb Stunden nach dem Rennen gab es dicke Post von dern Regelhütern: 10.000 Euro Strafe. Der Grund – Mercedes hat gegen die Parc fermé-Regeln verstossen, also gegen die Vorschriften in jenem Bereich, in welchem die Rennwagen nach einem Grand Prix hingestellt werden.

Das Reglement besagt, dass sich nach dem Rennen dort nur ausgesuchtes Personal von der FIA und von den Teams aufhalten dürfen. Wie etwa Mechaniker, die Kühlgebläse an den erhitzten Rennern anbringen.

Doch nach dem Spanien-GP waren die Physiotherapeuten von Hamilton und Russell in diesem Bereich zu sehen, und das ist untersagt. Der Medien-Delegierte der FIA meldete das Vergehen den vier Rennkommissaren, daraufhin hatten Garry Connelly (Australien), Felix Holter (Deutschland), Derek Warwick (England) und David Domingo (Spanien) keine andere Wahl als eine Strafe auszusprechen.

Auch wenn viele Physios von den Piloten engagiert sind, nicht von den Rennställen, muss Mercedes blechen: Für das Einhalten der Parc fermé-Regeln stehen die Teams in der Pflicht.

Immer wieder fragen SPEEDWEEK.com-Leser: Was macht die FIA eigentlich mit dem Geld? Es wird zur Entwicklung des Sports und zur Erhöhung der Sicherheit verwendet. 2008 wurde beim Autosport-Weltverband der «Motorsport Safety Develpment Fund» gegründet. Aus diesem Topf wird die Forschung zur Erhöhung der Sicherheit finanziert, beispielsweise von verbessertem Prallschutz.



Das Geld wird auch zur Ausbildung von Streckenposten verwendet – von der Formel 1 bis zum Breitensport auf nationaler Ebene. Ferner wird der Basissport gefördert, so entstanden Formel-4-Serien in den USA und in Australien nicht zuletzt durch Geld, das von der FIA zu den nationalen Verbänden geflossen ist





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1