Ralf Schumacher zu Günther Steiner: Wie Polizei-Staat

​Haas-Teamchef Günther Steiner ist nach seiner Kritik am Vorgehen der Rennkommissare mit einer Ermahnung davongekommen. Sky-GP-Experte Ralf Schumacher kann die ganze Aufregung nicht ganz verstehen.

Am Samstag des GP-Wochenendes von Spanien musste Haas-Teamchef Günther Steiner bei den Rennkommissaren antraben. Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA monierten Aussagen des Südtirolers von Monaco.

In Monte Carlo war Steiner sehr erbost über eine Strafe für seinen Fahrer Nico Hülkenberg (Kollision mit dem Williams-Piloten Logan Sargeant) und bezeichnete die Rennkommissare als Laien. Steiner forderte, nicht zum ersten Mal, dass in der Königsklasse professionelle Rennkommissare eingesetzt werden, «so wie das in anderen Sportarten auch getan wird».

Die FIA lud Steiner daraufhin am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya vor, weil im Reglement verankert ist, dass es den Wettbewerbern untersagt ist, Mitarbeiter der FIA verbal zu verletzen oder zu beleidigen.

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher kann das Vorgehen der FIA nicht nachvollziehen: «Kritik muss doch erlaubt sein, sonst fühle ich mich hier ein wenig wie in einem Polizei-Staat – in dem man nichts sagen darf, weil man sonst bestraft wird.»

Zu einer Strafe für Steiner kam es nicht, lediglich zu einer Ermahnung. Die FIA-Kommissare befinden: «Wir halten fest, dass jeder das Recht besitzt, mit den Beschlüssen der Kommissare bei einer Veranstaltung nicht einverstanden zu sein. Jedoch sind wir der Ansicht, dass andersartige Meinungen respektvoll formuliert werden sollten.»



Günther Steiner sagt: «Ich hatte nie die Absicht, jemanden zu beleidigen, und wenn meine Wortwahl missverstanden worden ist, dann tut mir das leid und ich entschuldige mich in aller Form.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1