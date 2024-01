Ferrari von Leclerc/Sainz: Enthüllung auf Sparflamme

​Die Formel-1-Präsentationen von Ferrari waren immer eine Riesenschau, aber davon kann 2024 keine Rede sein: Das neue Auto von Charles Leclerc und Carlos Sainz wird knapp im Netz gezeigt und basta.

Das waren noch Zeiten, als Ferrari den neuen Grand-Prix-Rennwagen mit ordentlich Tamtam präsentierte. Vor einer handverlesenen Schar von Berichterstattern tummelten sich die Granden aus Politik und Wirtschaft, um zu erleben, wie Präsident Luca Cordero di Montezemolo eine launige Rede hielt und die Ferrari-Fahrer dann das edle Tuch von der neuen roten Göttin zogen. Rauschender Applaus im Saal.

Mir fehlen die feurigen Worte von Montezemolo, stets frei von der Leber weg gesprochen, immer herzergreifend, immer nah am Volk und am Thema, nie überheblich, kein PR-Blabla, sondern mit viel Herzblut.

2024 wird das von Ferrari auf Minimum heruntergefahren: Der berühmteste Rennstall der Welt beschränkt sich am kommenden 13. Februar auf eine knackig knappe Präsentation im Internet. Abgesehen von Vertretern der Ferrari-Sponsoren werden in Fiorano keine Gäste zu sehen sein, wie mein Kollege Franco Nugnes von der italienischen motorsport.com als Erster berichtet hat.

Der 2024er Rennwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz, Projektnummer 676, offizielle Fahrzeugbezeichnung noch unbekannt, soll die Wende zum Besseren bringen. Denn das Modell SF-23, präsentiert in einer spektakulären Show, hat enttäuscht: nur ein Sieg, von Sainz in Singapur.



Der neue Renner wird auf der Ferrari-Hausstrecke Fiorano gezeigt, danach werden die Italiener damit einen ersten Funktionstest durchführen sowie einen von zwei erlaubten Filmtagen.



Bei einem Filmtag dürfen mit einem Rennwagen des laufenden Jahres nicht mehr als 100 Kilometer zurückgelegt werden, zwei solcher Tage sind pro Saison gestattet. Der Wagen rollt auf Demo-Reifen von einer sehr harten Mischung, welche mit dem aktuellen Pirelli-Gummi wenig zu tun haben.



Hintergrund all dieser Vorschriften: Es soll verhindert werden, dass ein Team einen Filmtag als veritablen Testtag missbraucht – so wie das früher passiert ist.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island