Hamilton 2025 im Ferrari: Kein Dementi von Mercedes

Heiße Gerüchte aus der Formel 1 sagen: Lewis Hamilton geht 2025 von Mercedes zu Ferrari. Mercedes hat sich auf Nachfrage zu der Thematik geäußert.

Die Formel 1 befindet sich in Aufruhr. Nein, um den abgelehnten Einstieg des F1-Projekts um Michael Andretti geht es nicht, auch wenn der kontroverse Diskussionen ausgelöst hat.

Stattdessen macht das Gerücht die ganz große mediale Runde, dass Lewis Hamilton 2025 zu Ferrari wechseln soll. Und das, obwohl der Brite 2023 seinen Vertrag bei Mercedes bis 2025 verlängert hat.

Auf Nachfrage erklärt Mercedes, dass man zu dem Thema nichts zu sagen habe. So weit, so normal. Nur ist das natürlich auch kein Dementi.

Dass man bei den Silberpfeilen vehement auf Gerüchte reagieren kann, wenn sie an den Haaren herbeigezogen sind, zeigte sich zuletzt erst bei der peinlichen FIA-Untersuchung gegen Toto und Susie Wolff.

Ja klar, natürlich hinkt der Vergleich etwas, bei den Wolffs ging es um schwerwiegende Unterstellungen und nicht um einen Wechsel. Trotzdem wäre natürlich die Möglichkeit dagewesen, das aktuelle Gerücht in das Reich der Fabeln zu verweisen. Nicht zuletzt, weil inzwischen viele und auch große Medien das Gerücht aufgegriffen haben.

Die britischen Sky-Kollegen vermelden den Deal zum Beispiel bereits als fix, die Belegschaft in Brackley soll noch heute darüber in Kenntnis gesetzt werden.

Formel-1-Präsentationen

02. Februar: Haas

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island