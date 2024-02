Sergio Pérez (Red Bull Racing): Sein Plan für 2024

​Sergio «Checo» Pérez ist 2023 WM-Zweiter geworden hinter Max Verstappen. Für 2024 hat sich der 34-jährige Mexikaner vorgenommen, mehr Rennen zu gewinnen und Max öfter in Atem zu halten.

Red Bull Racing hat 2023 von 22 WM-Läufen 21 gewonnen. 19 Mal hieß der Sieger Max Verstappen, sein RBR-Teamgefährte Sergio Pérez konnte zwei Mal gewinnen, auf den schwierigen Stadtkursen von Dschidda und Baku.

«Checo» Pérez hat damit seinen Ruf als Straßenrennspezialist gefestigt: Fünf von sechs GP-Sieger eroberte er zwischen Mauern und Leitschienen – Aserbaidschan 2021, Monaco 2022, Singapur 2022, Saudi-Arabien 2023, Aserbaidschan 2023. Ausnahme der Regel: sein erster GP-Sieg 2020 in Bahrain.

Keiner kann schönreden: Im besten Auto der GP-Saison 2023 hätte der inzwischen 257-fache GP-Teilnehmer Champion Max Verstappen öfter in Atem halten müssen. Auch wenn Pérez das Saisonziel erreicht hat und Red Bull Racing erstmals ermöglichte, beide Fahrer auf den ersten zwei WM-Rängen zu haben.

Pérez selber hat sich für die kommende Saison 2024 vorgenommen: «Ich will konstanter Spitzenleistungen zeigen. Ich ging gut in die Saison, aber dieses Niveau konnte ich nicht halten. Daran muss ich arbeiten. Gegen Ende des Jahres lief es wieder besser.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Ich erkenne in Sergio Pérez genügend Reife und Stärke, um Verstappen die Stirn zu bieten. Andere Fahrer vor Checo sind an Max zerbrochen. Es ist nicht leicht, neben Verstappen zu bestehen. Bei Max gibt es einfach kein Nachlassen und so gut wie keinen schlechten Tag.»



«Aber Pérez muss seine Leistung in der Qualifikation auf die Reihe bekommen. Das muss im Zentrum seiner Bemühungen stehen, das war die Achillesferse seiner Saison 2023. Über seinen Speed müssen wir nicht diskutieren, und er hat einige brillante Grands Prix gezeigt. Aber er muss sich weiter vorne qualifizieren, näher an Max dran sein, ihn mehr unter Druck setzen. Wir brauchen konstante Spitzenleistungen beider Piloten.»



Sergio Pérez selber sagt: «Ich habe sehr hart daran gearbeitet zu verstehen, in welche Entwicklungsrichtung wir gehen müssen. Der erste Teil der Saison 2023 war sehr gut, dann haben wir unseren Weg ein wenig verloren. Bisweilen fehlte mir das Vertrauen ins Auto. Und daran müssen wir 2024 arbeiten.»



«Ich will die kommende Saison auf einem hohen Niveau beginnen und das dann das ganze Jahr über halten. Und wenn ich das schaffe, dann liegt meine Zukunft auch über 2024 hinaus bei Red Bull Racing.»





Formel-1-Präsentationen

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format