Nico Hülkenberg: Wie sich Haas verbessern muss

​Seit 2010 geht der Deutsche Nico Hülkenberg in der Formel 1 an den Start. Mit Haas 2023 konnte er nur einmal punkten, weil sein Auto ein Reifenfresser war. Der Emmericher spricht über die Saison 2024.

Ein ums andere Mal das gleiche Bild in der GP-Saison 2023: Aus guter Position, oft mit einem Startplatz in den Top-Ten, wurde Nico Hülkenberg zurückgereicht – der Reifenverschleiß am Haas-Rennwagen war höher als an jedem anderen GP-Fahrzeug, Hülkenberg und sein dänischer Stallgefährte Kevin Magnussen kämpften wie ein Boxer, dem eine Hand auf den Rücken gebunden wird.

Vor seiner dreizehnten GP-Saison spricht der 203-fache GP-Teilnehmer Hülkenberg zunächst mal über die größte Veränderung bei Haas: Der langjährige Teamchef Günther Steiner erhielt keinen Vertrag mehr, der leitende Ingenieur Ayao Komatsu ist nachgerückt.

Hülki sagt: «Ich verstehe mich gut mit Ayao, wir haben ja schon 2023 zusammengearbeitet. Das ist bei Haas eine große Veränderung, aber ich finde das interessant. Andere Rennställe sind einen vergleichbaren Weg gegangen und haben gelernte Techniker zum Teamchef gemacht, und das hat dort gut funktioniert. Ayao bringt sehr viel Fachwissen mit, ich habe ein gutes Gefühl.»

«Die Saison 2023 war lang, die Saison 2024 wird noch länger, aber das macht mir nichts aus. Dafür halten wir uns ja top-fit. Nach dem WM-Finale von Abu Dhabi habe ich mal zwei Wochen lang die Seele baumeln lassen, mich mit Familie und Freunden getroffen. Aber wir reisen in einer GP-Saison so viel, da wollte ich vorrangig Zeit zuhause verbringen.»



«Für 2024 hoffe ich natürlich, dass wir vor allem in Sachen Reifenverschleiß weniger beeinträchtigt werden. Wenn wir bessere Rennen zeigen wollen, dann müssen wir das in den Griff bekommen. Der neue Rennwagen sieht gut aus. Wir glauben, dass wir zahlreiche Bereiche verbessert haben, aber zu diesem Zeitpunkt des Jahres ist es immer das Gleiche – wohin das in Sachen Konkurrenzfähigkeit führt, weiß keiner.»



Was den WM-Siebten von 2018 freut: «Die Arbeit mit meinem Stallgefährten Kevin Magnussen läuft hervorragend. Wir treiben uns gegenseitig an, aber ohne Knatsch zwischen uns. Wir sind beide ein wenig reifer geworden und in Sachen Familie in vergleichbarer Situation. Wir waren auch beide mal kurz aus der Formel 1 raus und sind nun wieder zurück. Wir sind einer Meinung, was wir vom Rennwagen wollen, und die Kooperation könnte nicht besser sein.»



«Mein Ziel für 2024 besteht darin, Freude am Job zu haben, denn nur wenn du dich als Pilot wohlfühlst und happy bist, kannst du deine beste Leistung zeigen. Wir waren 2023 in den Qualifyings einige Male sehr gut unterwegs, das wollen wir beibehalten, aber dann wollen wir diese gute Ausgangslage in Punkte umsetzen.»





Formel-1-Präsentationen

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format