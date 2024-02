Schumacher: Nico Hülkenberg muss schnell weg von Haas

Nico Hülkenberg blickt mit Haas auf eine schwierige Saison. Sky-Experte Ralf Schumacher rät Hülkenberg gar, den Rennstall nach Saisonende zu verlassen.

Nico Hülkenberg ist sich darüber im Klaren, dass es für ihn keine leichte Saison wird. Teamchef Günther Steiner ist weg, sein Nachfolger ist Ayao Komatsu. Doch der neue Mann, der bei Haas als leitender Renningenieur gearbeitet hatte, kann auch nicht zaubern.

Sky-Experte Ralf Schumacher wählt vor dem Saisonstart der Formel 1 am Wochenende recht deutliche Worte, was die Möglichkeiten des US-Rennstalls angeht.

«Man hat ein bisschen das Gefühl, dass das Auto sauber gemacht und zurückgeschickt wurde mit ein paar Änderungen. Woher sollen die auch kommen? Man spart ja. Es sitzt immer noch tief, dass das große Update vom letzten Jahr, was auch für dieses Jahr entscheidend war, schiefgelaufen ist», sagte Schumacher bei Sky.

Die sportlichen Aussichten sind für Hülkenberg, dessen Vertrag Ende 2024 ausläuft, also eher trübe.

Dafür bietet der Fahrermarkt eine Menge Möglichkeiten, viele Arbeitspapiere laufen aus, es könnte zu einem großen Stühlerücken kommen.

«Für ihn kann es nur so sein, dass er besser ist als sein Teamkollege. Was die meiste Zeit der Fall war. Im letzten Jahr wurde es ein bisschen schwerer, hier und da, auch im Qualifying, weil er mit dem Auto nach dem Update nicht so zurechtkam wie bei Magnussen», sagte Schumacher.

Sein Rat: «Das kann er machen und dann muss er einfach so schnell wie möglich weg, denn das wird nichts werden.»

Kombinierte Test-Zeitenliste, Bahrain, 21. bis 23. Februar

01. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 min, C4 (2. Tag)

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:30,322, C4 (3.)

03. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:30,368, C4 (3.)

04. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:30,647, C4 (3.)

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679, C3 (2.)

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,755, C3 (3.)

07. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:30,775, C4 (3.)

08. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:30,984, C4 (3.)

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes,1:31,030, C3 (3.)

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066, C3 (2.)

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:31,159, C3 (3.)

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256, C3 (2.)

13. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361, C4 (2.)

14. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:31,686, C3 (3.)

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029, C3 (2.)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,061, C3 (2.)

17. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,149, C3 (3.)

18. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227, C3 (2.)

19. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578, C4 (2.)

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:33,053, C3 (3.)