FP2 Melbourne: Charles Leclerc vor Max Verstappen

In der zweiten Trainingsstunde waren nur 19 Autos auf dem Albert Park Circuit unterwegs. Charles Leclerc drehte die schnellste Runde, sein erster Verfolger Max Verstappen blieb deutlich langsamer als der Ferrari-Star.

Bei strahlendem Sonnenschein und 20,1 Grad Celsius Aussentemperatur begann das zweite Training in Melbourne, an dem allerdings nur 19 Fahrer teilnahmen. Denn Alex Albon war nach seinem heftigen Crash im ersten Training nur noch Zaungast. Der Rennfahrer aus London blieb beim Abflug zum Glück unverletzt, doch das Williams-Team hatte alle Hände voll zu tun, um den Schaden an seinem Dienstwagen zu beheben.

So kam es, dass die 120.000 Fans auf den Tribünen nur einen Williams-Renner im zweiten Training sahen, an dessen Steuer Logan Sargeant sass. Der Amerikaner legte eine gute Zeit vor und belegte nach den ersten acht Minuten den sechsten Platz hinter Fernando Alonso, Lance Stroll, Lokalmatador Oscar Piastri, George Russell, Sergio Pérez und Charles Leclerc. Allerdings hatte Max Verstappen zu diesem Zeitpunkt noch keine gezeitete Runde gedreht.

Mühe bekundete Lewis Hamilton, der bereits im ersten Training nicht so glücklich war mit der Fahrzeug-Balance. Der siebenfache Weltmeister rutschte auch zu Beginn der zweiten Session rum und verlor in der ersten Kurve kurz die Kontrolle über seinen Mercedes.

Sehr viel besser lief es für Charles Leclerc, der nach knapp 13 Minuten 1:18,265 min die Spitzenposition vor Sergio Pérez übernahm. Sargeant leistete sich noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde einen Dreher in der elften Kurve, bei dem er zwar ins Kies geriet, aber den Wänden fern blieb. Trotzdem steuerte er hinterher die Box an.

Leclerc drückte die Bestmarke auf 1:17,936 min und Alonso machte sich auf den weichen Reifen auf, diese zu unterbieten. Zunächst gelang ihm das nicht, doch schliesslich setzte er sich mit knappem Vorsprung an die Spitze. Die Freude darüber währte nicht lange, denn bald legte sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll mit 1:17,822 min eine neue Bestzeit vor.

Wie schon im ersten Training bekamen die Zuschauer einige Ausritte zu sehen. So wirbelte etwa Kevin Magnussen viel Staub auf, und auch Lewis Hamilton pflügte sich durchs Grün. Verstappen, der erst nach mehr als 20 Minuten ausrückte, mischte sich vorerst nicht in den Spitzenkampf ein – auch weil er bei einem schnellen Versuch durch Zhou im Sauber eingebremst wurde, weil dieser zu spät von seinem Team gewarnt worden war, dass der Champion im flotten Tempo anbrauste.

Später verbesserte er sich auf den dritten Platz hinter den beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz, wobei er mit 1:17,707 min genau die gleiche Rundenzeit wie der Spanier aufstellte. Der Red Bull Racing-Star legte noch einmal nach und verbesserte sich auf 1:17,658 min, womit er auf den zweiten Platz vorrückte. Von der Bestzeit von Leclerc trennten ihn aber immer noch 0,381 sec.

Auch in den letzten Minuten bekamen die Zuschauer viel Action geboten: Sargeant hatte einen Ausritt in der ersten Kurve, Leclerc vertat sich acht Minuten später in der zweiten Kehre und Stroll verbremste sich in Kurve 13. Die Spitzenposition behielt Leclerc vor Verstappen und Sainz.

2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

20. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit