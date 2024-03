Fred Vasseur über Carlos Sainz: «Bin zuversichtlich»

Ferrari-Star Carlos Sainz kehrte pünktlich zur ersten Session in Melbourne in sein Ferrari-Cockpit zurück. Wie sich der Spanier anstellte, erklärte nach der ersten Trainingsstunde Ferrari-Teamchef Fred Vasseur.

Beim zweiten Formel-1-Kräftemessen des Jahres in Jeddah war Carlos Sainz zum Auftakt noch mit von der Partie. Doch vor dem dritten Training war klar: Der Ferrari-Star musste sich wegen seines entzündeten Blinddarms operieren lassen und würde dadurch den Rest des Rennwochenendes verpassen.

Der Spanier, für den Ferrari-Reservist Oliver Bearman einsprang, liess es sich nicht nehmen, das Rennen am Sonntag vor Ort aus der Ferrari-Box mitzuverfolgen – sichtlich angeschlagen und nur 24 Stunden nach dem Eingriff gesellte er sich zu seinem Team, um die GP-Premiere des Ferrari-Juniors zu sehen, der sich mit dem siebten Platz hervorragend schlug.

In Melbourne war Sainz pünktlich zum ersten Training im Auto und drehte 23 Runden. Am Ende belegte der 29-jährige aus Madrid den achten Platz. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur fasste nach dem Einsatz von Sainz zusammen: «Soweit lief es ganz gut. In den ersten paar Runden tat er sich noch etwas schwer, aber Schritt für Schritt kam er in seinen Rhythmus.»

«Bisher hat er keine Schmerzen, hätte er diese, dann wäre es ein Problem. Ich bin kein Doktor, aber soweit bin ich ganz zuversichtlich, dass er das Rennen hier bestreiten kann. Und er blickt auch optimistisch auf das restliche Wochenende», fügte der 55-jährige Franzose an.

1. Training Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582 min

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597 min

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599 min

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621 min

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686 min

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771 min

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918 min

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274 min

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443 min

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489 min

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519 min

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561 min

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604 min

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622 min

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716 min

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989 min

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014 min