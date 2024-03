Fernando Alonso (Aston Martin/5.): Nichts ist einfach

Fernando Alonso in Melbourne

​Aston Martin-Star Fernando Alonso beendet das zweite freie Training zum Australien-GP auf Rang 5: «Es ist schön, seinen Namen weit oben in der Tabelle zu finden, aber keine voreiligen Schlüsse.»

Fernando Alonso ist schon durch den Albert-Park gezischt, da war sein heutiger Pistenrivale Oscar Piastri noch nicht mal geboren! Aus 23 Jahren Erfahrung weiß der Spanier: «Auf dieser Strecke ist nichts einfach. Mit unterschiedlichen Temperaturen verändert sich der Grip, das hat mich im ersten Training einen Ritt durchs Kiesbett gekostet.»

Die Aston Martin-Mannschaft des zweifachen Formel-1-Champions musste den Boden seines Autos reparieren. Wertvolle Zeit ging verloren, auch beim Ausloten des neuen Frontflügels, den die Grünen nach Australien mitgebracht hatten.

Der 42-jährige Asturier weiter: «Unser Programm ist dadurch ein wenig beeinträchtigt worden. Dafür lief es im zweiten Training glatt. Wir konnten alles durcharbeiten, was wir uns vorgenommen hatten.»

Der fünftschnellsten Zeit misst der 32-fache GP-Sieger wenig Bedeutung zu: «Es ist immer schön, seinen Namen weit oben in der Tabelle zu finden, aber keine voreiligen Schlüsse. Das war nur ein freies Training, mit sehr vielen Variablen. Nun gilt es, unsere ganzen Daten richtig zu deuten, um am Samstag in der Quali das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»





2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

Nicht im Einsatz: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Australien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014