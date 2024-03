Lewis Hamilton (Mercedes/18.): Zuversicht futsch

​Noch am 21. März gab sich Rekord-Champion Lewis Hamilton zuversichtlich, dass er im Mercedes in Australien eine gute Leistung zeigen kann. Dann landete er im zweiten Training auf Rang 18.

Lewis Hamilton beim WM-Auftakt in Bahrain Siebter, am zweiten Formel-1-Wochenende in Saudi-Arabien nur Neunter, und wenn das zweite freie Training in Australien ein Anhaltspunkt sein soll, dann geht es für den siebenfachen Weltmeister im Rückwärtsgang weiter – nur Platz 18 im Mercedes, shocking.

«Das war übel, wirklich übel», sagt der 103-fache GP-Sieger über die zweite Trainingsstunde auf dem Albert Park Circuit von Melbourne, «eines der schlimmsten Trainings seit langem».

Hauptgrund für die schwache Platzierung: Hamilton konnte auf den weichen Pirelli-Reifen keine ernsthafte Quali-Simulation fahren. Er verlor an der Box viel Zeit, während die fleißigen Mechaniker an der Ummantelung der Bremse arbeiteten.

Zweiter Grund für Platz 18: Lewis Hamilton war mutig genug, in Sachen Abstimmung zu experimentieren, und dieser Versuch ging in die Hose.



Der 39-jährige Engländer erklärt: «Im ersten Training lief es noch ganz anständig. Um genau zu sein, war das Handling wirklich ermutigend. Aber dann wurde es schlimmer und schlimmer. Wir haben zum zweiten Training hin massiv umgebaut.»



«Am Ende der zweiten Trainingsstunde bin ich weniger zuversichtlich denn je mit diesem Wagen.»



Hamiltons Stallgefährte kam mit dem Wagen wie an den ersten beiden GP-Wochenenden des Jahres besser zurecht und ist Sechstschnellster.





2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

Nicht im Einsatz: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Australien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014