Mercedes: Kein Auto im Ziel & nicht wettbewerbsfähig

Mercedes hatte in Australien zu kämpfen, musste gleich zwei Ausfälle verkraften und ging punktlos aus. Die Daten zeigen: Auch ohne Crash und Motorschaden wären die Mercedes nicht wettbewerbsfähig gewesen.

Doppel-Aus, keine Punkte und auch sonst keine überzeugende Leistung.

Für Mercedes war der Ausflug nach Melbourne ein Wochenende zum Vergessen: Lewis Hamilton muss in Runde 17 mit einem Motorschaden abstellen. Der Motor muss zurück nach Brixworth/Großbritannien in die Fabrik, damit Ursachenforschung betrieben werden kann.

George Russell crasht in der letzten Runde, schlägt heftig in die Bande ein, prallt zurück auf die Strecke und stellt seinen Boliden gefährlich quer. Zum Glück bleibt er unverletzt!

Mercedes‘ leitender Ingenieur Andrew Shovlin sagt: «Es war ein sehr enttäuschendes Wochenende für uns mit vielen Unfallschäden, die wir bis zum Japan-Wochenende beheben müssen.»

Aber auch ohne die beiden Ausfälle wäre es wohl eher kein glorreicher Sonntag geworden. Shovlin: «Es war ein hartes Wochenende, an dem wir weder auf einer schnellen Runde noch in den Long Runs wettbewerbsfähig waren. Wir werden in den nächsten Tagen weiter die Daten durchforsten, um herauszufinden, was nicht funktioniert und warum wir aktuell nur blitzartig Leistung abrufen können.»

Der einstige Serienweltmeister steht nach drei Rennen aktuell nur auf Rang fünf der Konstrukteurswertung.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt

*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0