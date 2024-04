Carlos Sainz: «Ferrari näher an Spitze als erwartet»

​Australien-GP-Sieger Carlos Sainz war im ersten Training zum Grand Prix von Japan erster Red Bull Racing-Jäger. Der Spanier glaubt: «Wir liegen näher an der Spitze als ich es erwartet hatte.»

Das wahre Kräfteverhältnis auf dem Suzuka Circuit in Japan ist noch nicht aufgedeckt: Max Verstappen vor Sergio Pérez (Red Bull Racing) im ersten Training, damit hatten viele gerechnet, aber die beste Zeit von Australien-GP-Sieger Carlos Sainz war beinahe so gut wie jene des Mexikaners. WM-Leader Max Verstappen betätigt: «Das Feld rückt weiter zusammen.»

Der 29-jährige Madrilene Sainz, Dritter im ersten Training, Siebter im wenig aussagekräftigen, verregneten zweiten Training, fasst seinen Tag so zusammen: «Gewiss kein idealer Tag, denn fast das ganze zweite Training war wegen des Regens futsch.»

«In den ersten 60 Minuten habe ich mich im Wagen sofort wohl gefühlt, und ich freute mich schon aufs zweite Training, weil ich in Sachen Abstimmung noch Vieles ausprobieren wollte. Leider ist es dazu nicht gekommen. Die Piste war für den Einsatz profilloser Reifen meist zu nass, aber auch zu wenig nass für Intermediate-Walzen.»

«Aus diesem Grund machte es wenig Sinn, auf die Bahn zu gehen, und wir haben beschlossen, es zu lassen. Klar fehlt dir diese Stunde, aber das ist für alle Piloten gleich. Wir haben ja noch das dritte Training, um an der Abstimmung zu feilen.»



«Wir liegen näher an der Spitze als ich es erwartet hatte. Auch wenn ich natürlich die Spritmengen und Motoreinstellungen der Gegner nicht kenne. Aber vor einem halben Jahr, als wir im Herbst in Suzuka waren, da lagen wir um acht Zehntelsekunden hinten. Nun sind es wenige Zehntel. Das ist sicher ein guter Anfang.»



«Ich schätze, letztlich wird Red Bull Racing die Nase vorn haben, dahinter wird ein heißer Tanz mit McLaren und Mercedes.»





2. Training, Japan

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,725 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,226

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,760

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:40,946

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:41,913

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,977

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:52,579

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit

10. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

15. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, keine Zeit

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, keine Zeit





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,056 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,237

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,269

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,530

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,543

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,558

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,599

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,165

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,230

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,240

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,935

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,943

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:31,958

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,054

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,055

16. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:32,103

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,277

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,638

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,803

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,204