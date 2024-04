Lando Norris (3.): Was er McLaren im Japan-GP zutraut

Lando Norris in Japan

​McLaren-Fahrer Lando Norris ist Drittschnellster im Qualifying zum Traditions-GP von Japan. Der 24-jährige Engländer ist sichtlich ermutigt und sagt, was er im Rennen erreichen will.

Lando Norris wird den Großen Preis von Japan auf dem Suzuka Circuit aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen, der McLaren-Fahrer hat im Abschlusstraining die drittbeste Zeit erzielt.

Klar ist der Brite damit happy und meint: «Du bekommst auf dieser grandiosen Rennstrecke nicht oft die Gelegenheit, da vorne mitzumischen. Vor allem im dritten Quali-Teil war ich mit der Fahrzeugbalance sehr zufrieden und konnte einige sehr gute Runden zeigen.»

«Ich bin sehr zufrieden damit, wie das heute gelaufen ist. Wir haben im vergangenen Herbst hier guten Speed gezeigt, das konnten wir heute bestätigen. Wir haben in Australien ein gutes Rennen gefahren, der Wagen ist auch hier schnell, also gehe ich davon aus, dass wir im Rennen podestfähig sein werden.»



«Wir konnten den Wagen im Training Schritt um Schritt verbessern, und Platz 3 in der Quali ist die logische Folge davon. Wir holen auf Red Bull Racing auf. Es hat noch nicht ganz gereicht, aber wir sind auf einem guten Weg.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143