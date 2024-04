Sergio Pérez (2.): So verspielte er die Pole-Position

​Abschlusstraining zum Japan-GP in Suzuka: Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez erringt den zweiten Startplatz, nur 66 Tausendstel hinter Pole-Mann Verstappen. Der Mexikaner ist zufrieden und verärgert zugleich.

Ärgerlich für den sechsfachen GP-Sieger Sergio Pérez: Er hat den besten Startplatz zum Traditions-GP von Japan verpasst und um lediglich 66 Tausendstelsekunden den Kürzeren gezogen gegen Max Verstappen auf Pole-Position.

Ein kleiner Trost für den 34-jährigen Pérez: Im Schnitt ist jeder dritte Japan-GP von jenem Piloten gewonnen worden, der vom zweiten Startplatz ins Rennen ging. Immerhin.

Der WM-Zweite von 2023 sagt über seine beste Quali auf dem Suzuka Circuit (2022 war er Viertschnellster): «Das war eine knappe Kiste gegen Max.»

«Es war nicht einfach heute. Die Reifen bauen gegen Ende der Runde ab, dann ist ein Fahrfehler im dritten Pistenteil ratz-fatz passiert, und vor allem in der Schikane kannst du schnell mal viel Zeit verlieren.»



«Wir haben in Sachen Abstimmung alles auf die Reihe bekommen, ich bin mit der Fahrzeugbalance sehr zufrieden, leider hat es gegen Max nicht ganz gereicht.»



Der 260-fache GP-Teilnehmer hat seine vierte Pole-Position in der Königsklasse nur knapp verpasst. «Ich glaubte fest daran, dass es dieses Mal gegen Max reichen könnte. Wenn die Abstände so gering sind, dann haben die kleinsten Details eine große Auswirkung. Ich kam nicht gut aus der ersten Kurve heraus. Das hat heute möglicherweise den Unterschied ausgemacht.»



«Es war eher kühl heute, ich glaube, das hat einen großen Unterschied gemacht. Was angenehm ist – ist der Himmel bedeckt, dann scheint dir nicht die Sonne ständig ins Gesicht.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143