Remy Gardner über MotoGP-Bike: «Einfach unglaublich!»

Remy Gardner und Raúl Fernández durften am zweiten Misano-Testtag zum ersten Mal auf einem MotoGP-Bike ausrücken. Das Duo schwärmte nach der Fahrt mit der KTM RC16 des Tech3-Teams über die Fahreigenschaften des Bikes.

Die beiden Moto2-WM-Leader Remy Gardner und Raúl Fernández aus dem Red Bull KTM Ajo Team dürfen im nächsten Jahr in die Königsklasse der Motorrad-WM aufsteigen. Um sich darauf vorzubereiten, liess sie das Tech3 KTM Factory Racing Team am zweiten Misano-Testtag auf der RC16 ausrücken. Remy Gardner, der die Gesamtwertung in der Mittelgewichtsklasse anführt, drehte insgesamt 47 Runden und belegte in beiden Sessions den letzten Platz.

Hinterher schwärmte der 23-jährige Australier, der einen Sturz bei langsamer Geschwindigkeit hinlegte: «Ganz ehrlich, das war einfach unglaublich!» Und er erklärte: «Ich habe erwartet, dass es viel Power und eine starke Bremse haben würde, aber du weisst erst wirklich wie stark diese Bikes sind, wenn du sie selbst ausprobiert hast. Ich schaltete mich durch die Gänge als gäbe es kein Morgen. Selbst in den letzten Runden war es unglaublich, wie schnell das Bike war.»

«Ich hatte einen grossartigen Tag und viel Spass. Es war auch gut, ein Gefühl für das Motorrad zu bekommen und zu versuchen, es zu verstehen. Das war eine nette kleine Belohnung von KTM für uns. Und ich kann es kaum erwarten, bis es wirklich losgeht. Ich freue mich hon darauf, die KTM beim nächsten Mal bis ans Limit zu pushen», fügte der fünffache GP-Sieger an.

Fernández, der 51 Runden drehte und in der ersten Session des Tages Platz 22 von 25 sowie in der zweiten Session die zweitletzte Position belegte, jubelte seinerseits: «Ich bin überglücklich und ich danke KTM für diese Gelegenheit. Es war ein überwältigender Tag und es war unglaublich, dieses Motorrad zu bewegen. Am Anfang gab es einige neue Dinge, an die man denken musste, etwa die Karbon-Bremsen, aber nach einer Weile fühlte es sich ziemlich locker an und ich genoss es. Die Power war einfach… wow! Ich will so schnell wie möglich die Vorbereitung fürs nächste Jahr in Angriff nehmen, auch wenn mein Fokus derzeit natürlich auf der Moto2-WM liegt.»

Remy Gardner sagte über das Duo: «Es war schön, die beiden Jungs da draussen zu sehen. Ich habe Remy in der Box getroffen und wir haben uns unterhalten. Mein erster Tag auf dem MotoGP-Bike war ehr ähnlich, die Power ist einfach unglaublich, wenn du sie zum ersten Mal spürst. Ich weiss, dass ich diesen Tag nie vergessen werde und ich denke, für sie ist es genauso, sie hatten sicherlich einen supercoolen Tag.»

MotoGP-Test, Misano, Session 4 (22.9.)

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Nakagami, Honda, + 0,151 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,289

4. Quartararo, Yamaha, + 0,390

5. Viñales, Aprilia, + 0,451

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,521

7. Marc Márquez, Honda, + 0,567

8. Miller, Ducati, + 0,582

9. Marini, Ducati, + 0,617

10. Binder, KTM, + 0,618

11. Alex Márquez, Honda, + 0,675

12. Pirro, Ducati, + 0,747

13. Rins, Suzuki, + 0,768

14. Martin, Ducati, + 1,040

15. Oliveira, KTM, + 1,314

16. Pedrosa, KTM, + 1,375

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,394

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,443

19. Rossi, Yamaha, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,459

21. Raul Fernandez, KTM, + 2,776

22. Gardner, KTM, + 3,502

MotoGP-Test Misano, Session 3 (22.9.)

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,599 min

2. Bagnaia Ducati, + 0,065 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,108

4. Miller, Ducati, + 0,199

5. Nakagami, Honda, + 0,288

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,327

7. Quartararo, Yamaha, + 0,360

8. Viñales, Aprilia, 0,403

9. Oliveira, KTM, + 0,537

10. Marini, Ducati, + 0,557

11. Binder, KTM, + 0,576

12. Marc Márquez, Honda, + 0,647

13. Alex Márquez, Honda, + 0,679

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Martin, Ducati, + 0,813

16. Pirro, Ducati, + 0,892

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,036

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,231

19. Rossi, Yamaha, +1,243

20. Bastianini, Ducati, + 1,376

21. Pedrosa, KTM, +1,774

22. Raul Fernández, KTM, + 2,389

23. Guintoli, Suzuki, + 2,542

24. Savadori, Aprilia, + 2,768

25. Gardner, KTM, + 3,042

MotoGP-Test Misano, Session 2 (21.9.)

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Savadori, Aprilia, + 2,973

MotoGP-Test Misano, Session 1 (21.9.)

1. Zarco, Ducati, 1:33,895 min

2. Bradl, Honda, +0,385 sec

3. Pedrosa, KTM, + 1,598

4. Pol Espargaró, Honda, + 4,126

5. Savadori, Aprilia, + 5,118

6. Quartararo, Yamaha, + 11,853

7. Mir, Suzuki, + 13,560

8. Viñales, Aprilia, + 14,669