Marco Bezzecchi (Ducati): «Bike muss perfekt sein»

Mit seinem ersten MotoGP-Podest verkürzte Luca Marini in Austin den Rückstand auf seinen Mooney-VR46-Teamkollegen Marco Bezzecchi, der die WM weiterhin anführt. Vor dem Wochenende in Jerez haben beide Italiener Respekt.

Das Mooney VR46 Racing Team ist bislang der Gewinner der MotoGP-Saison 2023, denn bisher stand in allen Veranstaltungen ein Team-Fahrer auf dem Podest. Während Marco Bezzecchi beim Auftakt in Portimão Dritter wurde und in Argentinien seinen ersten MotoGP-Sieg feierte, kletterte in Austin Luca Marini als Zweitplatzierter zum ersten Mal auf das Siegertreppchen der Königsklasse.

Und obwohl er beim Texas-GP als Sechster zweimal das Podium verpasste, hält Bezzecchi dank seiner Konstanz weiterhin die WM-Führung inne. Mit 64 Punkten liegt er aktuell elf Punkte vor Ducati-Markenkollege Pecco Bagnaia. Marini verteidigt mit 38 Zählern derzeit WM-Rang 6. Vor dem vierten Saisonlauf in Andalusien ist die Stimmung im Team daher ausgelassen.

Nachdem «Bez» in seiner Rookie-Saison 2022 auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto Platz 9 erreichte, ist der 24-Jährige zuversichtlich, in diesem Jahr weiter vorn zu landen. «Jerez ist eine der klassischen Strecken im Kalender. Sie ist technisch anspruchsvoll und sehr schnell. Jeder kennt die Strecke gut, weshalb das Set-up des Bikes perfekt sein muss.» Über den WM-Kampf macht sich der Ducati-Pilot bisher wenig Gedanken. «Auch wenn die WM-Führung ein gutes Gefühl ist, denke ich nicht allzu viel daran. Dennoch ist es ein positives Zeichen, dass wir einen ordentlichen Job machen und konstant gute Leistungen zeigen.»

Marini wird, motiviert von seinem ersten MotoGP-Podestplatz, ebenfalls vorne mitmischen wollen. Während er in der Königsklasse noch auf seinen ersten Sieg wartet, war Marini 2020 in der Moto2-Klasse bereits auf der andalusischen Strecke siegreich. «Es wird nicht leicht sein, das Podium aus Texas zu wiederholen», weiß der 25-Jährige. «Im Vergleich zu Austin ist die Strecke in Jerez komplett verschieden. Besonders das Überholen ist hier schwierig, weshalb das Qualifying und der Start noch wichtiger sein werden als auf anderen Strecken. Wenn wir in diesen Bereichen gut arbeiten, werden wir einen Großteil des Jobs schon erledigt haben. Falls nicht, wird es im Rennen schwierig sein, Positionen gutzumachen und wieder nach vorne zu kommen.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.