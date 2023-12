Dani Pedrosa (KTM): Mit Spikes auf der Eispiste

Der spanische Red Bull-KTM-Edeltester Dani Pedrosa absolvierte spektakuläre Testfahrten mit Spikes auf dem MotoGP-Bike für das anstehende Ice Race in Zell am See.

MotoGP-Ikone Dani Pedrosa (38) sorgte zuletzt für sehr spektakuläre Bilder – jedoch in verschneiter Kulisse. Der Red Bull-KTM-MotoGP-Edeltestfahrer war nämlich im Salzburger Land auf der Eis-Rennpiste von Reini Sampl unterwegs. Dort steuerte er seine KTM RC16 gekonnt und souverän über den vereisten Kurs.

Der Auftritt von Pedrosa war der Probelauf und Werbung für das internationale F.A.T. Ice-Race in Zell am See, das am 27. Januar über die Bühne gehen wird. Das Ice Race in Zell am See/Kaprun geht nach dreijähriger Zwangspause diesmal wieder über die Bühne. Der Event steigt auf dem Areal des Flugplatzes von Zell am See und wird auch zahlreiche spektakuläre Showruns beinhalten.

Zurück zum Pedrosa-Stunt mit der KTM: Die Piste des Probelaufs befindet sich in der Ortschaft Muhr im Salzburger Lungau. Die Firma Winterfahrtrainings zählt zu den Pionieren für Fahrsicherheitstrainings auf Eis- und Schnee-Naturbahnen. Der Salzburger Autorennfahrer und Para-Sportler Reini Sampl bietet auf der Piste seit vielen Jahren Rennstreckentrainings unter Extrem-Bedingungen an. Sampl driftet dort auch mit einem nachgebauten Ur-Quattro mit kurzem Radstand über die Piste.

Beim Pedrosa-Stunt auf Eis und Schnee kommen sofort wieder spektakuläre Erinnerungen hoch. Schon vor einigen Jahren war bereits der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Márquez (30) in Kitzbühel vor dem Hahnenkamm-Wochenende im Bereich des Starthauses auf der Streif mit seiner Werks-Honda und Spikes bei einem Showrun unterwegs.