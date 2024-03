Für Platz 8 fuhr Domi Aegerter (Yamaha) um sein Leben 23.03.2024 - 19:21 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Domi Aegerter hatte ein ereignisreiches Rennen

Insgeheim hatte Dominique Aegerter im ersten Lauf der Superbike-WM in Barcelona auf ein Podium gehofft, am Ende musste der Yamaha-Pilot aber schon für den achten Platz sein ganzes Können in die Waagschale werfen.