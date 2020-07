Ungarn-GP im Fernsehen: Das Wetter bleibt unbeständig

Am Hungaroring

​Formel-1-Fahrer und GP-Fans dürfen sich auf ein erneut turbulentes Wochenende freuen – es wird weniger heiss als üblich am Hungaroring, am Freitag und Samstag soll es sogar regnen!

Temperaturen von vierzig Grad sind keine Seltenheit im ungarischen Sommer. Doch die meisten Wettermodelle für die kommenden Tage am Hungaroring und fürs dritte GP-Wochenende der Saison besagen: Nach sommerlich milden Tagen naht in der Nacht auf Freitag eine Schlechtwetterfront, die bei 22 Grad Regen bringt. Gemäss aktueller Wettermodelle klart es erst am Samstagabend wieder auf. Der Renntag soll bei harmloser Bewölkung und 26 Grad stattfinden.

Prickelnd wird es wie im Abschlusstraining zum Steiermark-GP, wenn es um einen guten Startplatz geht: Regen und Gewitter in unterschiedlicher Intensität. Denkbar also, dass wir wie am Red Bull Ring ein Abschlusstraining auf nasser Bahn serviert bekommen – das wäre ein echter Leckerbissen!

Damit Sie von der ganzen Action vom Hungaroring nichts verpassen, ob auf trockener oder nasser Fahrbahn, haben wir für Sie alle Fernsehtermine zusammengestellt.





Ungarn-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 17. Juli

3.30: Sky Sport 1 – GP Steiermark Wiederholung

7.00: Sky Sport 1 – GP Österreich Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – GP Steiermark Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

17.35: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

23.30: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 18. Juli

7.25: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

20.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 19. Juli

0.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

3.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

6.45: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Ungarn

15.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum GP Ungarn

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Ungarn Wiederholung

22.00: Sky Sport 2 – GP Ungarn Wiederholung