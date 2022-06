Damon Hill zu Max Verstappen: Vorsicht vor Pérez!

Formel-1-Weltmeister Damon Hill glaubt, dass der Mexikaner Sergio Pérez so stark wie nie zuvor fährt und in dieser Form eine Gefahr für Max Verstappen darstellt – ganz besonders in den Strassen von Baku.

Sergio Pérez hat in Monaco seinen dritten Grand-Prix-Sieg erobert. Die Fahrt des mexikanischen Red Bull Racing-Fahrers war makellos, und in der Fahrer-WM konnte der 32-Jährige seinen Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen bis auf 15 Punkte verringern. Es steht Verstappen 125 Zähler vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc mit 116 und Pérez mit 110.

In dieser Form, so ist der 22-fache GP-Sieger Damon Hill überzeugt, ist Pérez eine Gefahr für Weltmeister Max Verstappen. Der 61-jährige Engländer sagt: «Die Piloten dort vorne rücken zusammen. Ich war in Monaco überaus beeindruckt von der Darbietung Pérez’, und jeder weiss, wie wohl sich Sergio auf dem Strassenkurs von Baku fühlt. Wenn er diese Form halten kann, dann kann er um den WM-Titel wirklich ein Wörtchen mitreden.»

2018 wurde Pérez in Baku Dritter, 2021 eroberte er in den Strassen der aserbaidschanischen Hauptstadt seinen zweiten GP-Sieg (nach Sakhir 2020).

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat in Monte Carlo zur derzeitigen Form von «Checo» festgehalten: «Sergio macht für uns einen fantastischen Job. Der Sieg in Monaco ist kein Strohfeuer, wir haben schon in Dschidda gesehen, wie gut er mit dem 2022er Auto zurechtkommt, als er die Pole-Position erobert hat. In dieser Saison fährt Pérez auf einem anderen Niveau als im vergangenen Jahr, das zeigen seine regelmässig herausragenden Leistungen.»

«Klar kann Pérez in solcher Form Weltmeister werden, und für uns spielt es keine Rolle, wer den Titel holt. Beide Fahrer treten für Red Bull Racing an, beide haben die gleichen Möglichkeiten. Wir stehen mitten in einer langen Saison, wir werden Höhenflüge erleben, wir werden auch Rückschläge einstecken müssen. Aber für uns als Team könnte es nicht besser laufen, als zwei Fahrer zu haben, die eine WM-Chance besitzen.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3