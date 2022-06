Max Verstappen: Flügel-Probleme endlich im Griff?

Im ersten Training zum Aserbaidschan-GP in Baku fiel auf, wie das obere Heckflügel-Element von Max Verstappens Auto flatterte. Es dauerte nicht lange, bis die Gegner bei der FIA Bedenken anmeldeten.

Das fiel vielen Formel-1-Fans im ersten Training zum Grand Prix von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit auf: Als Weltmeister Max Verstappen das obere Element seines Heckflügels flachstellte, begann dieser Flap zu flattern. Diese Schwingung war bereits in Spanien zu beobachten.

In der Pause vor dem zweiten Training wurde Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gefragt, ob das nicht zu Einwänden von Gegnern wie Ferrari oder Mercedes führen würde, schmunzelte der Engländer: «Ich glaube, das ist bereits passiert!»

Hintergrund: Max Verstappen verwendete einen anderen Heckflügel als Sergio Pérez, einen Flügel, mit dem die RBR-Fachleute Gewicht sparen. Christian Horner: «Das Gewicht ist bei allen Teams ein Riesenthema, und natürlich suchen wir am ganzen Wagen nach Teilen, die wir leichter machen können. Unsere Leute sind dabei, dem Flattern beizukommen. Aber ich kann alle Gegner beruhigen, ein Vorteil ist das bestimmt keiner.»

Die Änderung am oberen Flügel-Element führte dazu, dass es sich unter Volllast zu verbiegen und zu oszillieren beginnt. Den RBR-Technikern boten sich zwei Lösungen an: Auf eine ältere Flügel-Spezifikation zurückgreifen oder den leichteren Flügel verstärken, um so diese hochfrequenzige Schwingung einzudämmen. Im zweiten Training war jedenfalls von diesem Effekt nichts mehr zu sehen.

Schon in Spanien hatte Verstappen Probleme mit dem verstellbaren Heckflügel. Christian Horner: «Aus irgendeinem Grund tauchen diese Schwierigkeiten am Wagen von Max öfter auf als bei Sergio. Das müssen wir in den Griff bekommen.»



Im letzten Saisonteil 2021 hatte Red Bull Racing immer wieder Probleme mit dem Aktivierungs-Mechanismus des DRS (drag reduction system), also des verstellbaren Heckflügels.





2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218





1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332