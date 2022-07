Mick Schumacher: «Rennen wird anders als erwartet»

Mick Schumacher ist überzeugt: Im Abschlusstraining auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet hätte er es ins Q3 geschafft, wäre ihm nicht schon im ersten Quali-Abschnitt die entscheidende Rundenzeit aberkannt worden.

Die Freude über den starken Q1-Versuch von Mick Schuhmacher in Frankreich währte nicht lange. Der junge Deutsche legte die 5,842 km des Circuits Paul Ricard in 1:33,114 min zurück und wäre damit als Elftschnellster locker ins Q2 aufgestiegen. Doch weil er die Streckengrenze in der dritten Kurve missachtet hatte, wurde ihm die schnelle Zeit aberkannt.

Schumacher musste sich in der Folge mit dem enttäuschenden 19. Platz begnügen. Hinterher verteidigte er sich: «Ich dachte, dass dort der Poller logischerweise die Streckengrenze markieren würde, ich glaube, das war im vergangenen Jahr so.»

«Leider habe ich das missverstanden. Schade, denn wir hatten das Tempo, um es ins Q3 zu schaffen», seufzte der 23-Jährige. «Nun wird das Rennen ganz anders als erwartet», weiss der Haas-Pilot, der die Hoffnung auf ein starkes Rennergebnis trotz der bitteren Pille im Qualifying nicht aufgeben will.

«Wir haben ein Auto, um es zumindest in die Nähe der Punkteränge zu schaffen. Ich sehe auch keinen Grund, warum wir es nicht schaffen sollten, zu überholen, denn darin waren wir in diesem Jahr bisher ganz gut. Wir werden auf jeden Fall nichts unversucht lassen», versprach Schumacher.

Qualifying, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,872 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,176

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,335

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,765

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,032

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,131

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,552

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,780

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, ohne Zeit

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,922

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,048

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,052

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,276

15. Alexander Albon (T), Williams, 1:33,307

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,439

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,439

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,674

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:33,701

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:33,794