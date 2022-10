Fernando Alonso: Was er 2023 bei Aston Martin braucht

Pedro de la Rosa ist von Aston Martin als Sonderberater mit einem breiten Spektrum an Aufgaben verpflichtet worden. Der frühere GP-Pilot sagt, was sein Kumpel Fernando Alonso 2023 bei den Grünen braucht.

Am 13. Oktober hat der Formel-1-Rennstall von Aston Martin bestätigt: Der Spanier Pedro de la Rosa (51) ist neuer Sonderberater des Rennstalls, mit zahlreichen verschiedenen Aufgaben.

Nach seiner Verpflichtung hat der 105-fache GP-Teilnehmer auch über seinen Kumpel Fernando Alonso gesprochen, der ab 2023 für Aston Martin fährt (als Nachfolger von Sebastian Vettel).

De la Rosa hat mit Alonso bei McLaren und bei Ferrari jahrelang gearbeitet, er weiss genau, wie Fernando tickt. Pedro meint: «Ich bin nicht der Ansicht, dass Fernando im Umgang schwierig ist. Er ist hingegen sehr aufrichtig. Englisch ist nicht seine Muttersprache, vielleicht wirkt es bisweilen etwas schroff, wenn er versucht, gewisse Dinge zu beschreiben. Aber er ist immer ehrlich und sagt klipp und klar, was er vom Auto und dem Team denkt.»

«So lange er weiss, was los ist und wie die Wahrheit aussieht, hat man mit Fernando keine Probleme. Werden jedoch Fernando das Gefühl bekommt, dass man ihm gewisse Dinge vorenthält – dann kann es Spannungen geben.»

«Fernando ist ein extrem wettbewerbsorientierter Mensch. Wer so auf Ergebnisse ausgerichtet ist wie er, der wird mit ihm nie Schwierigkeiten haben. Er ist einer von vielleicht drei Piloten, die in der Formel 1 etwas wirklich Besonderes sind. Ich habe immer gesagt, dass Fernando für mich einer der besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ist.»

«Es ist doch offensichtlich und einzigartig, wie voll motiviert er ist, das finde ich in seinem Alter schon sehr bemerkenswert. Er ist in der besten Phase angekommen, wenn es darum geht, sein Talent gepaart mit gewaltiger Erfahrung einzubringen.»



Viele sehen ihn Pedro de la Rosa eine Art Bindeglied zwischen Fernando Alonso und dem Team. De la Rosa selber sieht das nicht so: «Ich bin Team-Botschafter, es gibt keinen Plan, als Bindeglied zwischen dem Team und Fernando oder Lance Stroll oder Felipe Drugovich aufzutreten. Ich bin auch nicht in die technischen Aspekte oder in Entscheidungen des Rennstalls involviert.»





