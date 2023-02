Formel-1-Testfahrten: Felipe Drugovich springt ein

Weil sich Stammfahrer Lance Stroll bei einem Bike-Unfall in Spanien verletzt hat, wird Formel-2-Champion Felipe Drugovich neben Fernando Alonso für das Aston Martin Team zum Bahrain-Test ausrücken.

Das Aston Martin Team überraschte am Montag mit der Nachricht, dass Lance Stroll nicht an den Testfahrten in Bahrain teilnehmen wird. Der Sohn von Team-Mitbesitzer Lawrence Stroll hat sich beim Training in Spanien verletzt, als er auf dem Bike unterwegs war. Man erwarte eine schnelle Genesung, hiess es in der entsprechenden Mitteilung.

Ob der Kanadier am ersten Rennen, das in der Woche nach den Testfahrten auf dem Wüstenkurs stattfinden wird, teilnehmen kann, wird sich noch zeigen. «Ich bin motiviert, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen und auf die Strecke zu gehen», erklärte Stroll dazu.

Die Testarbeit des 24-Jährigen aus Montreal wird Felipe Drugovich übernehmen. Der Brasilianer rückt am ersten Testtag sogar als Erster aus, nach der Mittagspause soll dann Teamneuling Fernando Alonso das Steuer des AMR23 übernehmen. Wie die weiteren zwei Testtage aufgeteilt werden, ist noch nicht bekannt.

Auch Williams hat bereits bestätigt, wer beim Testauftakt im Auto sitzen wird: Routinier Alex Albon kommt als Erster zum Zug, Formel-1-Rookie Logan Sargeant soll am Nachmittag fleissig Erfahrungsrunden sammeln. Am Freitag wird der Amerikaner den ganzen Tag im Einsatz sein, bevor Albon den letzten Testtag für die Mannschaft aus Grove bestreitet.

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format