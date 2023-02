Toto Wolff: «George Russells Sieg war überfällig»

George Russell drehte seine ersten Führungsrunden im Mercedes schon vor seiner Beförderung zum Stammfahrer der Sternmarke. Deshalb findet Toto Wolff, dass der Brasilien-Sieg des Briten überfällig war.

Die Freude war gross, als George Russell im vergangenen Jahr in Brasilien die Ziellinie kreuzte und damit seinen ersten GP-Triumph feierte. Es war auch der erste Saisonsieg des Mercedes-Teams, und es sollte der einzige erste Platz bleiben, den die Mannschaft von Toto Wolff im vergangenen Jahr feierte.

Seinem ersten GP-Triumph kam der junge Brite aber schon vor seiner Beförderung ins Werksteam der Sternmarke nahe. Im Sakhir-GP von 2020 sprang Russell, der damals noch in Diensten von Williams stand, für Lewis Hamilton ein, nachdem dieser einen positiven Coronavirus-Test erhalten hatte und sich isolieren musste.

Der Ersatz des siebenfachen Weltmeisters führte das Rennen lange an, bevor ihn eine Boxenstopp-Panne des Teams zurückwarf. Am Ende musste er sich mit dem neunten Platz und den Lobeshymnen, die er für seinen beherzten Auftritt erntete, begnügen. Erst beim zweitletzten Rennen im vergangenen Jahr holte er in Brasilien nach, was er an jenem Sonntag auf dem Wüstenkurs verpasst hatte.

Wolff sagt in einem YouTube-Videointerview von Mercedes über den 25-Jährigen, der im vergangenen Jahr den vierten WM-Platz erobert und seinen erfolgreichen Teamkollegen Hamilton damit in den Schatten gestellt hatte: «George nimmt seine zweite Saison mit uns in Angriff, nachdem er von Williams zu uns kam. Er hoffte, um den Titel mitkämpfen zu können, aber er musste realisieren, dass dies nicht möglich war. Aber er hat sich sehr schnell an die Organisation angepasst.»

«Wie er und Lewis und den Ingenieuren zusammengearbeitet haben, um das Auto zu verbessern, war wirklich toll. Er hatte seinen ersten Sieg in Brasilien, der überfällig war, nachdem er vor zwei Jahren in Bahrain einen so starken Auftritt hingelegt hatte», betont der Wiener. Und er ergänzt: «Er ist topmotiviert und ganz auf die anstehende Herausforderung fokussiert, und er bereitet sich intensiv auf die vor uns liegende Saison vor.»

Beim heute beginnenden Vorsaison-Test in Bahrain darf Russell zuerst ausrücken, zur Mittagspause übergibt er das Steuer an seinen Stallgefährten Lewis Hamilton.

Bahrain-Test: So wird gefahren

Donnerstag, 23. Februar

Red Bull Racing: Max Verstappen (NL)

Ferrari: Carlos Sainz (E), dann Charles Leclerc (MC)

Mercedes: George Russell (GB), dann Lewis Hamilton (GB)

Alpine: Pierre Gasly (F), dann Esteban Ocon (F)

McLaren: Oscar Piastri (AUS), dann Lando Norris (GB)

Alfa Romeo: Guanyu Zhou (RCH), dann Valtteri Bottas (FIN)

Aston Martin: Felipe Drugovich (BR), dann Fernando Alonso (E)

Haas: Nico Hülkenberg (D), dann Kevin Magnussen (DK)

AlphaTauri: Yuki Tsunoda (J), dann Nyck de Vries (NL)

Williams: Alex Albon (T), dann Logan Sargeant (USA)

Freitag, 24. Februar

Red Bull Racing: Max Verstappen (NL), dann Sergio Pérez (MEX)

Ferrari: Carlos Sainz (E), dann Charles Leclerc (MC)

Mercedes: Lewis Hamilton (GB), dann George Russell (GB)

Alpine: Esteban Ocon (F), dann Pierre Gasly (F)

McLaren: Lando Norris (GB), dann Oscar Piastri (AUS)

Alfa Romeo: Guanyu Zhour (RCH)

Aston Martin: noch unbestätigt

Haas: Kevin Magnussen (DK), dann Nico Hülkenberg (D)

AlphaTauri: Yuki Tsunoda (J), dann Nyck de Vries (NL)

Williams: Logan Sargeant (USA)

Samstag, 25. Februar

Red Bull Racing: Sergio Pérez (MEX)

Ferrari: Charles Leclerc (MC), dann Carlos Sainz (E)

Mercedes: George Russell (GB), dann Lewis Hamilton

Alpine: Pierre Gasly (F), dann Esteban Ocon (F)

McLaren: Oscar Piastri (AUS), dann Lando Norris (AUS)

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (FIN)

Aston Martin: noch unbestätigt

Haas: Nico Hülkenberg (D), dann Kevin Magnussen (DK)

AlphaTauri: Nyck de Vries (NL), dann Yuki Tsunoda (J)

Williams: Alex Albon (T)





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format