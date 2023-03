Ralf Schumacher: So kann Stroll das Rennen vergessen

​Lance Stroll fährt in Bahrain mit gebrochenem Handgelenk. Nach dem ersten Trainingstag muss der Kanadier Einschränkungen zugeben. Sky-GP-Experte glaubt: Stroll könnte das Handtuch werfen!

Ist Lance Stroll wirklich fit genug, um auf dem Bahrain International Circuit den WM-Auftakt zu fahren? Bilder haben gezeigt, wie der 24-jährige Aston Martin-Fahrer Hilfe seiner Mechaniker brauchte, um nach dem zweiten Training aus seinem Wagen zu steigen.

Zuvor hatte sich der Kanadier am Funk darüber beklagt, dass er gewisse Lenkbewegungen nicht machen könne. Bordkamera-Aufnahmen zeigten, wie merkwürdig der WM-Elfte von 2020 das Lenkrad hielt, um seinen Rennwagen durch die Kurven 1 und 2 zu steuern.

Stroll hat sich bei einem Sturz vom Rennrad in Südspanien am 20. Februar beide Handgelenke verletzt, die Knochen in der rechten Hand mussten geschraubt werden. Lance beteuerte am Donnerstag, er sei einsatzfähig, im Rennsimulator habe es keine Probleme gegegen, obschon sogar der Lenkwiderstand erhöht worden sei und ins Programm viel schlimmere Bodenwellen eingespiesen worden seien als sie in Bahrain zu finden sind.

Aber als Strolls Renningenieur Ben Michell im zweiten freien Training den Fahrer bat, Kurve 1 anders anzufahren, um mehr Schwung für Kurve 2 zu gewinnen, antwortete Lance am Funk: «Das kann ich mit meiner Hand nicht.»



Ralf Schumacher findet das besorgniserregend. Der sechsfache GP-Sieger, Formel-1-Experte unserer Kollegen von Sky, gibt zu bedenken: «Wenn es jetzt schon so wehtut, wie das den Anschein macht, dann kann Stroll das Rennen wohl vergessen. Da hätte man bei Aston Martin wohl lieber Drugovich die Chance gegeben. Für Stroll wird es jetzt hart.»



Für Schumacher ist nicht ausgeschlossen, dass Stroll das Handtuch werfen könnte. Aston Martin-Reservefahrer Felipe Drugovich, Formel-2-Champion von 2022, sass beim Bahrain-Test im grünen Rennwagen und könnte jederzeit einspringen.



Das Reglement schreibt vor: Nur wer in der Quali im Wagen sass, kann am Rennen teilnehmen. Ein Wechsel nach dem Abschlusstraining wäre bei Aston Martin also nicht mehr möglich.



Lance Stroll am Freitagabend im Fahrerlager des Bahrain International Circuit: «Ich kann fahren, kein Problem.»





2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072