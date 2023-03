Stuck sicher: «Bei Ferrari raucht die Küche»

Ferrari hat beim Auftakt der neuen F1-Saison in Bahrain auch unter neuer Führung altbekannte Probleme gezeigt. Hans-Joachim Stuck glaubt, dass Frédéric Vasseur der richtige Mann für die Wende ist.

Für Ferrari war der Saisonauftakt in Bahrain ernüchternd. Red Bull Racing dominierte das Qualifying mit Max Verstappen und Sergio Pérez, beide holten sich die erste Startreihe.

Im Rennen fuhren Verstappen und Pérez dann einen Doppelsieg heraus. Und Ferrari? Carlos Sainz wurde Vierter, Charles Leclerc schied mit Motorproblemen aus.

Und der Rennstall aus Maranello kommt nicht zur Ruhe. David Sanchez, Konzeptleiter der Formel-1-Autos der Typen F1-75 von 2022 und SF-23 der jungen Saison 2023, verlässt Ferrari. Nach zehn Jahren hat der Franzose mit spanischen Wurzeln gekündigt.

Gewisse Probleme haben bei Ferrari Tradition, und diese Tradition bleibt offenbar. Auch wenn in Frédéric Vasseur mal wieder ein neuer Mann die Verantwortung übernommen hat.

«Mit Frédéric Vasseur hat Ferrari den richtigen Mann an der Spitze, der weiß, worauf es im Motorsport ankommt. Aber auch er braucht eine gewisse Zeit, um seine Fähigkeiten und seine Erfahrungen einzubringen», sagte Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck bei Eurosport.

«Ferrari ist natürlich ein großes Team, was da alles dranhängt. Man spricht in Italien ja oft - in positiver Hinsicht - vom "grande casino" (dt. großes Durcheinander). Daher wird es auch ein bisschen dauern, bis sie auf das erhoffte Niveau kommen», so Stuck.

Die erneuten Motorenprobleme bei Leclerc könne er aber nicht nachvollziehen. «Das ist nämlich eine bekannte Geschichte bei Ferrari. Natürlich kann einmal etwas schiefgehen. Aber ich bin mir sicher, dass sie sich im Gegensatz zu früheren Zeiten zusammensetzen, nachbessern und darüber nachdenken, wie es weitergeht. Da wird wohl auch von oben sehr viel Druck kommen. Dafür ist Vasseur der richtige Mann. Die Performance ist ja nicht schlecht, da kann man nichts sagen. Aber bei Ferrari raucht die Küche», so Stuck.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0