Miami: Verstappen macht das gesamte Feld lächerlich

Max Verstappen holte sich beim Miami-GP von Startplatz neun aus souverän den Rennsieg. In den Medien wird er dafür gefeiert, die Konkurrenz abgestraft.

So schrieb die italienische Gazzetta dello Sport: «Orkan Verstappen feiert einen weiteren Sieg. Man müsste einen neuen Begriff, die Formel 0 einführen. Wenn die anderen Teams in der Formel 1 konkurrieren, fahren Verstappen und Red Bull in einer eigenen Kategorie.»

Und die L'Equipe aus Frankreich meint: «Verstappen, Killer der Show. Verstappen macht das gesamte Feld lächerlich.»

ENGLAND

Guardian: Wie passend es doch ist, dass Max Verstappen an einem Krönungswochenende eine heilsame Erinnerung sendet, dass er nicht in der Stimmung ist, seine Formel-1-Weltmeisterkrone abzugeben.

Telegraph: Was für ein Statement von Max Verstappen.

Sun: Can't stapp him: Das starbesetzte Publikum in Miami langweilt sich bei der nächsten Red-Bull-Prozession.

FRANKREICH:

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Meisterhaftes Überholmanöver von Verstappen. Für Perez war das Tempo seines Teamkollegen zeitweise kaum zu halten.

Volkskrant: Wie in der vergangenen Saison gibt es auch in diesem Jahr bisher niemanden auf dem Niveau von Max Verstappen.

Nu.nl: Mit seinem Sieg in Miami hat Max Verstappen nicht nur seinen Vorsprung in der WM vergrößert, sondern Sergio Perez auch einen enormen Schlag versetzt. Der Niederländer bestätigte, dass es keinesfalls zu einem Titelkampf kommen wird.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Orkan Verstappen feiert einen weiteren Sieg. Man müsste einen neuen Begriff, die Formel 0 einführen. Wenn die anderen Teams in der Formel 1 konkurrieren, fahren Verstappen und Red Bull in einer eigenen Kategorie.

Corriere dello Sport: Verstappen verschlingt die Rivalen wie Bonbons.

Corriere della Sera: Verstappen schafft wieder einmal ein Meisterwerk. Red Bull erreicht die Perfektion, während Ferrari in der Mittelmäßigkeit versinkt.

La Repubblica: Die Formel 1 ist jetzt eine Formel Red Bull. Verstappen kennt keine Rivalen.

USA

Miami Herald: Der erste Große Preis von Miami im vergangenen Jahr läutete eine neue Ära der Formel 1 ein. Die zweite Auflage des Rennens am Sonntag hat bewiesen, dass diese Ära ungebrochen ist. Und der Grand Prix 2023 beseitigt alle Fragen, ob Superstar Verstappen immer noch eine Klasse besser ist als alle anderen in seinem Sport.