Unwetterschäden Emilia-Romagna: Tsunoda packt mit an

Während viele Formel-1-Stars die von starken Unwettern betroffene Region Emilia-Romagna nach der GP-Absage verlassen haben, ist Yuki Tsunoda geblieben, um beim Aufräumen zu helfen. Dafür erntet der Japaner viel Lob.

Dass sich Yuki Tsunoda nicht zu schade ist, beim Aufräumen zu helfen, bewies der AlphaTauri-Pilot bereits in der Vergangenheit, indem er seine Mannschaft beim Abbau des Motorhomes tatkräftig unter die Arme griff.

Auch beim Beseitigen der Unwetter-Schäden in der Region Emilia-Romagna packt der kleine Japaner mit an, wie Videos und Bilder in den sozialen Medien beweisen. Diese zeigen Tsunoda, wie er in Faenza, wo das AlphaTauri Team beheimatet ist, bei der Beseitigung des Schlamms hilft.

Zuvor hatte der 23-Jährige bereits mitgeteilt: «Nach einer fürchterlichen Nacht ist die Stadt hart getroffen – überall ist Staub, Schlamm und der Geruch von Benzin hängt in der Luft.»

Und der 47-fache GP-Teilnehmer rief seine Fans auch dazu auf, für die Region zu spenden: «Die Leute haben derzeit Mühe, Essen und einen Platz zu finden, an dem sie bleiben können. Viele wurden von ihren Häusern evakuiert. Bitte tut, was immer ihr könnt. Jede Hilfe ist willkommen.» Von den Formel-1-Fans bekommt Tsunoda in den sozialen Medien sehr viel Lob für seinen Einsatz.

Die starken Regenfälle in dieser Woche haben die Region Emilia-Romagna hart getroffen. 14 Menschen haben ihr Leben verloren, viele werden noch vermisst. Es kam zu mehr als 300 Erdrutschen und knapp 25.000 Menschen mussten evakuiert werden, Zehntausende sind ohne Strom. Das Hochwasser geht in einigen Gebieten wieder zurück, doch erneuter Regen hat die Gefahr für weitere Erdrutsche erhöht.

