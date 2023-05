Fernando Alonso (Aston Martin/2.): «Hilfe von Max»

​Zweiter Startplatz für Fernando Alonso im Abschlusstraining zum Monaco-GP, damit hat der Aston Martin-Fahrer intakte Chancen auf den Sieg im Fürstentum. Der Spanier sagt: «Hier kann alles passieren.»

Klar hätte sich Fernando Alonso in Monaco gerne die Pole-Position geschnappt, aber der Aston Martin-Star weiss: Seit 2012 ist der spätere Monaco-Sieger immerhin vier Mal vom zweiten Startplatz losgebraust – Mark Webber 2012, Nico Rosberg 2015, Sebastian Vettel 2012 und zuletzt Max Verstappen 2021.

Der 41-jährige Spanier sagt über seine Leistung in den Strassen von Monte Carlo: «Ich habe attackiert wie ein wildes Tier. Es fühlt sich gut an, in der ersten Startreihe zu stehen. Aber klar wurmt es mich auch, dass es nicht ganz gereicht hat, um die Nase vorn zu haben.»

Um genau zu sein, fehlten dem zweifachen Formel-1-Champion n ur 84 Tausendstelsekunden zur sensationellen ersten Pole seit Hockenheim 2012, nach 175 Rennwochenenden. Als Fernando kurz die Führung hielt, brandete Applaus durch dem Mediensaal, dann aber zeigte Verstappen einen sensationellen letzten Pistenteil und schnappte Fernando die Bestzeit weg.

Alonso: «Wir haben uns schon das ganze Wochenende lang schwergetan mit dem letzten Pistenteil. Aber noch geben wir nicht auf! Hier in Monaco kann alles passieren. Angefangen beim Start. Wir starten in diesem Jahr sehr gut, bei Max sind die Starts eher durchzogen. Selbst wenn ich nach dem Start nicht führe, dann haben wir strategische Möglichkeiten, und Ausfälle sind auf dieser Strecke auch nicht selten.»



«Aber unter normalen Umständen werde ich ein wenig Hilfe brauchen von Max.»



Verstappen daneben wird die Frage gestellt: Wird es diese Hilfe geben? Verstappen lacht: «Ich wäre der erste, der sich über einen Sieg von Fernando freuen würde. Leider will ich selber gewinnen. Also ist da wohl nicht viel zu machen.»



Nochmals Fernando: «Wenn du so nahe an der Pole bist, dann darfst du nicht unzufrieden sein. Mir war nicht ganz klar, wie gut wir hier sein würden. Denn wir taten uns ein wenig schwer, auf Strassenkursen in der Quali die Reifen auf Temperatur zu bringen. Aber dann hat das eigentlich ganz gut geklappt.»





Qualifying, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,365 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,449

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,471

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,553

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,630

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,725

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,933

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,964

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,082

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,254

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,395

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:12,428

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,527

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,623

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,625

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,113

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,270

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,279

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,523

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,850