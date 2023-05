Zukunft Monaco-GP: Mahnende Worte von Günther Steiner

Haas-Teamchef Günther Steiner sagt: Der Monaco-GP war früher der einzige besondere Strassen-GP im WM-Kalender. Mittlerweile haben die Monegassen Konkurrenz bekommen, deshalb müssen sie sich ins Zeug legen, fordert er.

Die Formel 1 gastiert in diesem Jahr bereits zum 80. Mal in Monte Carlo und für die Fahrer, Berichterstatter und Fans ist das Rennen im Fürstentum immer noch eines der Highlights in dieser Saison. Dennoch wurden in den letzten Jahren die kritischen Stimmen immer lauter, die von den Monegassen fordern, Änderungen vorzunehmen, um mit den modernen Mega-Events mitzuhalten.

Auch Günther Steiner findet, dass die GP-Verantwortlichen in Monte Carlo mit der Zeit gehen müssen. Der Haas-Teamchef erklärte im Fahrerlager von Monaco: «Die Zeiten haben sich geändert. Ich denke, früher war Monaco das einzige herausragende Rennen im Vergleich zu den restlichen Grands Prix.»

«Es war ein Strassenkurs, der direkt durch die Stadt führt. Nun haben wir mehrere davon im Kalender und einige sind richtig gut. Monaco muss sich mittel- bis langfristig etwas einfallen lassen, denn es gibt einige Alternativen zu diesem Rennen hier», ist sich der Südtiroler sicher.

Als Beispiel nennt er etwa den neuen Strassenkurs von Las Vegas und das Nachtrennen in Singapur, das auf dem Marina Bay Street Circuit ausgetragen wird. «Es gibt heutzutage einige interessante Veranstaltungen, die wir vor zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren noch nicht hatten. Jeder muss deshalb mit der Zeit gehen, damit die Leute wollen, dass wir wiederkommen, denn letztlich geht es nicht um das, was wir uns wünschen, sondern um das, was die Fans wollen», sagt der 58-Jährige.

2. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,462 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,527

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,569

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,682

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,906

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,960

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,991

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,050

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,089

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,162

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,185

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,354

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,457

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,520

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,641

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:13,663

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,673

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,217

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,238





1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785