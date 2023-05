Max Verstappen nach Pole: «Mehrfach an Leitschienen!»

​Weltmeister Max Verstappen krallt sich für den prestigeträchtigen Grossen Preis von Monaco den besten Startplatz: 23. Pole-Position in der Formel 1 für den Niederländer. «Ich bin so erleichtert.»

Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen hat sich für den Traditions-GP von Monaco die Pole-Position gesichert, der Red Bull Racing-Pilot musste auf dem tückischen Strassenkurs eine unfassbare Leistung im letzten Pistenteil seiner letzten Runde zeigen, um Fernando Alonso an der Pole-Position zu hindern.

Nach seiner ersten Pole-Position in den Strassen von Monaco strahlt der Niederländer: «Ich bin so erleichtert! Ich bin wirklich sehr glücklich. Wir wussten, wir werden es hier in Monaco nicht leicht haben, und genau so ist es gekommen.»

«Am Freitag hatte ich nicht den besten Start ins Wochenende, aber es wurde mit der Zeit besser und besser. Aber ich habe meine letzte Runde, als Fernando führte, zu vorsichtig begonne. Mir war an Bord klar, dass ich hinten liege. Und dann ich jetzt alles geben muss, um Alonso an der Pole zu hindern.»

«Ich war dann mehrfach an den Leitschienen, das war wirklich heftig. Ich bin sehr erleichtert, dass es doch noch geklappt hat.»

Es ist die dritte Pole für Max in dieser Saison, nach Bahrain und Australien, die 86. Pole von Red Bull Racing.



«Das grösste Problem war heute das Aufwärmen der Reifen, das hat nicht ideal funktioniert. Aber letztlich ging alles gut.»



Was wird am Sonntag passieren? Max: «Ich brauche einen sauberen Start. Dann haben wir eine kurze Anfahrt zur ersten Kurve. Ich muss höllisch aufpassen, denn hier kann bekanntlich viel passieren. Safety-Car-Phasen, chaotische Rennverläufe, Regen, wir haben schon beinahe alles erlebt.»



«Ich gehe mit Ruhe ins Rennen. Wir wissen, dass wir ein gutes Auto haben. Nun gilt es, kühlen Kopf zu bewahren.»





Qualifying, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,365 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,449

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,471

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,553

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,630

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,725

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,933

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,964

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,082

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,254

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,395

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:12,428

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,527

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,623

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,625

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,113

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,270

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,279

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,523

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,850