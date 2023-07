Strafen-Flut: FIA überfordert, Timo Glock hat Lösung

​Die FIA-Regelhüter mussten zugeben: Es war im Österreich-GP nicht mehr möglich, alle Vergehen in Sachen Pistengrenzen zeitnah zu prüfen. Eine andere Lösung muss her. Ex-GP-Fahrer Timo Glock bietet eine an.

2. Juli 2023: Kurz vor 16.30 Uhr kreuzte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Ziellinie des Grossen Preises von Österreich und gewann sein 42. Rennen in der Königsklasse. Aber erst um 21.30 Uhr wurde bekannt, wie die Top-Ten wirklich aussehen.

Der Grund: Die FIA-Regelhüter mit den Rennkommissaren Garry Connelly (Australien), Mathieu Remmerie (Belgien), Enrique Bernoldi (Brasilien) und Walter Jobst (Österreich) versanken in Arbeit, denn sie mussten – nach eigenen Angaben – mehr als 1200 Fälle von Verletzung der Pistengrenzen begutachten und auf Strafwürdigkeit einschätzen; dies nach einem Protest von Aston Martin. Deren Team-Manager Andy Stevenson monierte, dass die Rennleitung während des WM-Laufs gar nicht die Zeit gehabt habe, um alle potentiellen Vergehen zu prüfen. Die Rennkommissare gaben zu, das sei korrekt und schauten sich alles nochmals an.

Zur Erinnerung: Gemäss Reglement darf ein Fahrer die weisse Linie entlang der Rennstrecke vier Mal ungestraft überschreiten, das vierte Mal ist als letzte Warnung in Form der diagonal geteilten, schwarz-weissen Flagge definiert. Danach gibt es eine Strafe: fünf Sekunden.

Um 21.30 Uhr am Abend des 2. Juli wurden acht Fahrer nachträglich bestraft:



Carlos Sainz (Ferrari): 10 Sekunden

Lewis Hamilton (Mercedes): 10 Sekunden

Pierre Gasly (Alpine): 10 Sekunden

Alexander Albon (Williams): 10 Sekunden

Esteban Ocon (Alpine): 30 Sekunden

Logan Sargeant (Williams): 10 Sekunden

Nyck de Vries (AlphaTauri): 15 Sekunden

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 5 Sekunden



Der 91-fache GP-Teilnehmer Timo Glock war in Spielberg für die deutschen Kollegen von Sky an der Arbeit und sagt über den Strafen-Hagel: «Was da passiert ist, das ist nicht gut für den Sport. Es darf einfach nicht sein, dass die Fans am Ende nicht wissen, wie das Klassement aussieht. Da muss dringend eine Lösung für Strecken gefunden werden, auf welchen das Thema Pistengrenzen solch ein Problem ist wie auf dem Red Bull Ring.»



Der 41-Jährige Deutsche weiter: «Da waren sehr viele Pistengrenzen-Vergehen dabei, bei denen wir über eine Entscheidung im Millimeter-Bereich sprechen, ein Raum, der dem Fahrer überhaupt keinen Vorteil bringt. Ich finde, solche Fälle muss man anders abwägen. Letztlich hat Rennleiter Niels Wittich hier zum Beginn der GP-Saison 2023 ein Reglement aufgestellt, an das man sich hartnäckig hält.»



Timo Glock, WM-Zehnter von 2008 und 2009, gibt zu: «Natürlich ist es brutal schwer, jederzeit 20 Autos zu überwachen. Da kann es passieren, dass nach ein paar Runden das menschliche Auge ein bisschen nachlässt und man nicht mehr hinterherkommt.»



Ein Lösungsansatz gemäss Glock: «Wäre da eine Mauer, ein Kiesbett oder schlicht Gras, dann hätten wir das Problem nicht. Da würde jeder Fahrer ebenfalls ans Limit gehen, sich aber eine Sicherheitsmarge lassen, weil ein Fehler sofort bestraft würde. Wir sehen das auf Strecken wie Monaco oder Singapur: Da reizen die Piloten das Limit nicht aus, weil ihre Autos sonst Leitschienen oder Betonmauern berühren.»



Glock weist darauf hin: «Das Hauptproblem sind diese Doppel-Randsteine. Die laden die Fahrer geradezu ein, ihre Autos so weit nach aussen tragen zu lassen. Wäre dahinter ein Kiesbett oder Gras, gäbe es das Problem nicht. In der Formel 1 sind auch diese gelben, so genannten Sausage-Kerbs ausprobiert worden, also diese Buckel aus Kunststoff, aber dabei sind die Autos kaputt gegangen, Aufhängungen und Böden.»



«Das Ganze ist ein wirklich schwieriges Thema, aber klar ist – die FIA muss sich Gedanken darüber machen, wie das besser gelöst werden kann. In meinen Augen wäre für die Formel 1 ein Kiesbett am Ausgang solcher Kurven die beste Lösung.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2