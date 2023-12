Christian Horner: «Mussten sehr wählerisch sein»

Das Red Bull Racing Team hatte in diesem Jahr viel Grund zur Freude, denn Champion Max Verstappen eilte von einem Sieg zum nächsten. In der Saison 2024 erwartet Teamchef Christian Horner mehr Gegenwind.

21 der 22 GP, die in diesem Jahr stattgefunden haben, entschied ein Red Bull Racing-Pilot für sich. Nur in Singapur stand mit Ferrari-Star Carlos Sainz ein Fahrer aus einer anderen Mannschaft auf dem höchsten Podesttreppchen. Max Verstappen gewann 19 Rennen und stellte damit einen neuen Rekord für die meisten Siege in einer Saison auf. Der Champion verteidigte seinen Titel auf dominante Art und Weise.

Dennoch hatte sein Team kein leichtes Spiel, wie Christian Horner betont. Der Teamchef des Rennstalls aus Milton Keynes verweist auf die fehlenden Windkanal-Stunden, die Red Bull Racing als Strafe für die leichte Überschreitung der Budget-Obergrenze gestrichen wurden. «Uns blieb dadurch weniger Zeit als den meisten unserer Gegner», erklärt er.

«Deshalb mussten wir sehr sparsam mit der Zeit umgehen und bei der Auswahl der zu testenden Teile sehr wählerisch sein», betont der 50-jährige Brite, der im nächsten Jahr mit mehr Gegenwind von der Konkurrenz rechnet. «Ich bin überzeugt, dass es in den nächsten Jahren enger zugehen wird. Wir werden dieses besondere Jahr nicht ohne weiteres wiederholen können.»

«Man beginnt immer neu, wenn man eine neue Saison in Angriff nimmt und ich denke, dass wir einige Autos mehr sehen werden, die der Philosophie des RB19 folgen werden», vermutet Horner, und mahnt: «Wenn man in diesem Business stillsteht, dann bewegt man sich rückwärts.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island