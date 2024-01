Zoff mit Gene Haas: Ist Technikchef Simone Resta weg?

Das Haas-Team soll sich Berichten zufolge von Technikchef Simone Resta getrennt haben – nur wenige Wochen vor der Präsentation des neuen GP-Renners. Grund dafür soll die eingeschlagene Entwicklungsrichtung sein.

Auf der Fahrer-Seite ist beim Haas-Team alles geklärt, auch in diesem Jahr werden Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen in der Formel 1 für den US-Rennstall auf Punktejagd gehen. Trotzdem verläuft die Winterpause für das WM-Schlusslicht des Vorjahres nicht entspannt, denn wie berichtet wird, hat Technikchef Simone Resta das Team verlassen.

Grund dafür soll ein Streit um die Entwicklungsrichtung sein, wie die italienischen Kollegen von «Motorsport.com» berichten. Demnach waren sich Resta und Team-Eigner und -Namensgeber Gene Haas uneinig über den eingeschlagenen Entwicklungsweg. Das Team selbst hat die Berichte über den Abgang noch nicht bestätigt.

Was der 53-jährige Italiener macht, sollte er seinen aktuellen Arbeitgeber wirklich verlassen haben, ist nicht klar. Spekuliert wird sowohl über eine Rückkehr zu Ferrari als auch über eine neuerliche Anstellung beim Sauber-Rennstall Stake F1, der ab 2026 als Audi-Werksteam in der Königsklasse antreten wird.

Resta wechselte 2021 von Ferrari zum Haas-Team, das ein Kunde der Scuderia aus Maranello ist. Beim ältesten GP-Rennstall der Welt war er zwischen 2014 und 2018 Chefdesigner, bevor er zwischenzeitlich zum Sauber-Team wechselte, nur um 2019 wieder zum italienischen Traditionsteam zurückzukehren.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Stake F1 (Sauber)

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island