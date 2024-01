Charles Leclerc: Vertrag mit Ferrari verlängert

Charles Leclerc wird auch nach der Saison 2024 für Ferrari in der Formel 1 antreten

Was lange gemunkelt wurde, hat Ferrari nun endlich bestätigt: Der älteste Formel-1-Rennstall der Welt hat den Vertrag von Zugpferd Charles Leclerc gleich um mehrere Jahre verlängert.

Die Zusammenarbeit von Charles Leclerc und Ferrari ist schon einige Jahre alt: 2016 wurde der schnelle Monegasse in die Ferrari Driver Academy und somit ins Nachwuchs-Team des Rennstalls aus Maranello aufgenommen, zwei Jahre später erfolgte der Formel-1-Einstieg des Talents aus Monte Carlo, allerdings nicht mit den Italienern selbst, sondern zunächst beim Alfa Romeo-Sauber-Team, mit dem er seine Rookie-Saison bestritt und als WM-Dreizehnter abschloss.

Schon damals arbeitete er mit Fred Vasseur zusammen, der bis 2022 das Zepter im Schweizer Rennstall schwang, bevor er die Teamchef-Rolle bei Ferrari übernahm. Leclerc wechselte bereits auf die Saison 2019 hin zum Ferrari-Werksteam: Nach seinem Debütjahr in der Königsklasse schloss er die erste Saison mit den Roten als WM-Vierter ab. Sein aktuelles Abkommen, das nach der anstehenden Saison ausläuft, wurde nun gleich um mehrere Jahre verlängert, wie das Team mitteilt.

«Ich freue mich sehr, den Rennoverall von Ferrari noch mehrere Jahre lang zu tragen. Ich träume schon seit ich drei Jahre alt war davon, für dieses Team zu fahren. Ich habe den Monaco-GP durch das Fenster der Wohnung eines Freundes an der Sainte Devote mitverfolgt und da schon immer nach den roten Autos Ausschau gehalten», kommentiert der 26-Jährige seine Vertragsverlängerung.

«Dieses Team ist meine zweite Familie, seit ich 2016 in die Ferrari Driver Academy aufgenommen wurde», beteuert Leclerc daraufhin. «Wir haben gemeinsam viel erreicht und kämpften uns zusammen durch dick und dünn. Ich glaube jedoch, dass das Beste noch vor uns liegt und ich kann es kaum erwarten, bis diese Saison beginnt, um weitere Fortschritte zu machen und bei jedem Rennen konkurrenzfähig zu sein.»

«Mein Traum ist es nach wie vor, mit Ferrari die WM zu gewinnen, und ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam tolle Zeiten erleben und unsere Fans glücklich machen werden», fügt der WM-Fünfte von 2023 an.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island