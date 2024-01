Charles Leclerc & Ferrari: Das sagt Teamchef Vasseur

Ferrari-Star Charles Leclerc hat seinen Vertrag mit der Scuderia aus Maranello verlängert. Teamchef Fred Vasseur freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit und verweist auf die Qualitäten des Monegassen.

Dass Charles Leclerc seinen Ferrari-Vertrag, der nach der anstehenden Saison ausgelaufen wäre, verlängern wollte, betonte der WM-Fünfte des Vorjahres mehrmals. Der 26-Jährige aus Monte Carlo fühlt sich wohl in der Familie der Scuderia aus Maranello, zu der er schon seit Jahren gehört. 2016 wurde er in die Nachwuchstruppe Ferrari Driver Academy aufgenommen, damals musste er sich noch mit der Rolle des Entwicklungsfahrers für Ferrari und den Ferrari-Kunden Haas begnügen.

Rennerfahrung sammelte er damals in der GP3-Serie, die er in seiner Rookie-Saison für sich entschied. Im darauffolgenden Jahr erfolgte der Aufstieg in die Formel 2, in der er sich auch im ersten Jahr gleich gegen den Rest des Feldes durchsetzte. Dass 2018 das Formel-1-Debüt erfolgte, war deshalb keine grosse Überraschung. Seine ersten GP-Einsätze bestritt er allerdings für den Ferrari-Kunden Alfa Romeo-Sauber.

Erst nachdem er seine erste Saison in der Königsklasse auf dem 13. Gesamtrang der Fahrerwertung abgeschlossen hatte, erfolgte der Wechsel zum Ferrari-Werksteam. Die erste gemeinsame Saison beendete er als WM-Vierter, in den beiden darauffolgenden Jahren musste er sich mit den Tabellen-Rängen 8 und 7 begnügen, bevor er sich 2022 zum Vize-Weltmeister krönte.

Obwohl das Ergebnis 2023 mit dem fünften Schlussrang in der Fahrer-Wertung schlechter ausfiel, wurde schon früh klar, dass Ferrari und Leclerc das gemeinsame Abkommen, das bis 2024 lief, verlängern wollten.

Die Vertragsverlängerung wurde nun gleich für mehrere Jahre beschlossen, wie das Team mitteilt. Teamchef Fred Vasseur, der bereits 2018 – damals noch als Teamchef von Alfa Romeo-Sauber – mit Leclerc zusammenarbeitete, sagt dazu: «Diese Zusammenarbeit geht über die eines Fahrers mit seinem Team hinaus, denn Charles ist seit acht Jahren Teil der Ferrari-Familie, das war er schon bevor er mit dem Ferrari-Logo auf dem Rennanzug unterwegs war.»

«Seine Werte und die unseres Teams sind eng miteinander verknüpft, und deshalb war es klar, dass wir uns darüber einig waren, die Zusammenarbeit zu verlängern», betont der Franzose. «Charles kennen wir als einen Fahrer mit unermüdlichem Willen, an seine Grenzen zu gehen, und wir schätzen ihn für seinen aussergewöhnlichen Kampfgeist, den er in den Rennen und beim Überholen an den Tag legt. Wir sind fest entschlossen, ihm ein siegfähiges Auto zu geben, und ich weiß, dass sein Wille und sein Engagement den Unterschied ausmachen können, wenn es darum geht, unsere Ziele zu erreichen.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island