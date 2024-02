F1 Academy: Neues Förderprogramm von Red Bull

Neuer Red Bull-Nachwuchs: Hamda Al Qubaisi, Emely De Heus und Amna Al Qubaisi treten auch in diesem Jahr mit dem MP Motorsport Team in der F1 Academy an

Mit einem neuen Nachwuchsförderungsprogramm fördert Red Bull drei weibliche Racing-Talente: Hamda Al Qubaisi, Amna Al Qubaisi und Emely De Heus werden in der F1 Academy im MP Motorsport Team antreten.

Mit dem Red Bull Junior Team betreibt Red Bull schon seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Nachwuchsförderung, von der viele aktuelle Formel-1-Talente profitiert haben. Nun kommt mit dem Red Bull Academy Programm eine weitere Nachwuchsmannschaft hinzu, die sich ganz der Unterstützung weiblicher Racing-Talente verschrieben hat.

Geleitet wird das Programm von Sarah Harrington, die sich gleich um drei Rennfahrerinnen kümmert, die in diesem Jahr in der F1 Acadedmy antreten werden. Alle drei werden in Autos des MP Motorsport Teams um Punkte kämpfen, doch nicht in den Farben des gleichen Teams.

Die beiden Schwestern Hamda und Amna Al Qubaisi aus Abu Dhabi wird in den Farben der Formel-1-Rennställe von Red Bull antreten, Hamda für Red Bull Racing und Amna für das Visa Cash App RB Team. De Heus tritt für Red Bull an.

Die 21-jährige Hamda hat ihre Rennfahrer-Karriere 2015 im Kart gestartet und stieg 2019 in die italienische Formel 4 auf. Im darauffolgenden Jahr gewann sie drei Rennen in der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate, bevor sie in die italienische Formel-4-Meisterschaft zurückkehrte.

2022 absolvierte sie in Magny-Cours einen Test im Formel-3-Renner. Im vergangenen Jahr trat sie bereits mit MP Motorsport in der F1 Academy an und beendete Saison mit vier ersten Plätzen auf dem dritten Gesamtrang.

Ihre 23-jährige Schwester startete ihre Kart-Karriere im Alter von 14 Jahren und war seitdem in vielen verschiedenen Meisterschaften unterwegs. 2018 trat sie in der italienischen Formel 4 an, war seitdem auch in der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate unterwegs und auch in der asiatischen Formel 3.

Danach kämpfte sie in der europäischen Ausgabe der Formula Regional mit. Auch sie kämpfte in der vergangenen Saison in der F1 Academy mit und wurde mit zwei ersten Plätzen am Ende Gesamtsechste.

Die 20-jährige Niederländerin Emely De Heus begann 2019 mit dem Rennfahren und holte sich in der Niederländischen Wintercup Senior Serie den Titel. In der nationalen Kart-Meisterschaft belegte sie im darauffolgenden Jahr den vierten Gesamtrang, danach wechselte sie zum Formelsport.

Weitere Rennerfahrung sammelte sie in der spanischen Formel 4 und in der W Series, bevor sie 2023 in der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate und in der F1 Academy antrat. Auch sie war in der Frauen-Serie für das MP Motorsport Team unterwegs und schloss die Saison mit einem Sieg in Barcelona auf dem neunten Gesamtrang ab.