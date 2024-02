Lewis Hamilton über Ferrari: «Ein neues Kapitel»

Obwohl Lewis Hamilton in diesem Jahr noch für Mercedes auf Punktejagd gehen wird, ist sein angekündigter Wechsel zum Ferrari-Team das Hauptthema bei seinen Medien-Auftritten. Der Brite spricht von einem neuen Kapitel.

Als die Neuigkeit von Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari nach der diesjährigen Saison offiziell bestätigt wurde, war klar: Ab jetzt wird sich jede Medienrunde des siebenfachen Weltmeisters um seine Zukunft in Rot drehen. Der Mercedes-Pilot war denn auch der Hauptakteur im zweiten Teil der FIA-Pressekonferenz am letzten Vorsaison-Testtag in Bahrain.

Und wie erwartet war Ferrari das grosse Thema. Hamilton wurde etwa gefragt, was sich zwischen dem Zeitpunkt der Mercedes-Vertragsverlängerung und der Entscheidung, das Team schon nach der Saison 2024 zu verlassen, geändert habe. Und er erklärte: «Im Sommer sah ich meine Zukunft noch bei Mercedes und unterschrieb deshalb den Vertrag.»

«Doch dann bot sich im neuen Jahr eine Chance, die ich ergriffen habe. Es war die schwierigste Entscheidung, die ich je treffen musste, denn Mercedes hat mich lange unterstützt. Ich glaube, es waren 26 Jahre, und wir haben zusammen Formel-1-Geschichte geschrieben, worauf ich sehr stolz bin. Aber letztlich hatte ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen.»

Jeder Fahrer frage sich, wie es wohl ist, im roten Auto zu sitzen, sagte der 39-Jährige wenig später, und schwärmte: «Man sieht beim Italien-GP dieses Meer aus rot gekleideten Ferrari-Fans und da kann man nur staunen. Als Team hatten sie in den letzten Jahren keine grossartigen Erfolge feiern können und mich erwartet sicherlich eine grosse Herausforderung», betonte Hamilton, der wie schon in den sozialen Meiden erneut von der Erfüllung eines Kindheitstraumes sprach.

Im Ferrari-Werk in Maranello sei er noch nie gewesen, verriet der 103-fache GP-Sieger ausserdem, und erklärte auf die Frage, ob er schon angefangen habe, Italienisch zu lernen: «In all den Jahren habe ich es nicht geschafft, eine andere Sprache als Englisch zu lernen, aber natürlich werde ich es versuchen. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich in Italien noch im Kart unterwegs war, ein paar Sätze aufgeschnappt habe. Und ich hoffe, dass mir diese schnell wieder in den Sinn kommen werden.»

«Aber dieses Kapitel ist noch nicht vorbei und ich fokussiere mich voll und ganz darauf, die richtige Leistung für mein Team zu erbringen und die Saison auf einem Höhepunkt zu beenden. Das ist das grosse Ziel für mich und auch für die ganze Mannschaft. Ich habe vollstes Vertrauen in alle und ich denke alles, was bisher getan wurde, ist grossartig. Deshalb hoffe ich, dass wir den Rückstand auf Red Bull Racing irgendwie aufholen können», ergänzte der WM-Dritte von 2023.