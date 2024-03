Goethe: Auf einem ähnlichen Weg wie Sebastian Vettel

Red-Bull-Junior Oliver Goethe will in die Formel 1. Dabei geht er einen ähnlichen Weg wie Sebastian Vettel – der zudem noch sein Vorbild ist.

Oliver Goethe hat nicht nur einen berühmten Vorfahren, sondern große Ambitionen. Der 19-Jährige möchte in die Formel 1, wofür er in diesem Jahr gute Resultate in der Formel 3 benötigt. Es ist seine zweite volle Saison in der Nachwuchsrennserie, er muss also fraglos liefern.

Sein Vorbild ist Sebastian Vettel. «Als Kind habe ich immer zu Sebastian Vettel aufgeschaut. Das ist cool: Ich befinde mich auf einem ähnlichen Karriereweg wie er. Er war auch ein deutscher Red-Bull-Junior», sagte Goethe bei web.de.

«Hoffentlich endet es genauso gut wie bei ihm», lachte er. «Ich hoffe, ich kann das erreichen, was er erreicht hat. Ich lasse mich auch sehr von Max Verstappen inspirieren. Im Moment dominiert er die Formel 1. Ich glaube, jeder Nachwuchsfahrer schaut jetzt zu ihm auf.»

Goethe weiß aber, dass das Business knallhart und unerbittlich ist, «und es kann alles passieren», so der 19-Jährige.

Er benötigt im Endeffekt Ergebnisse, Erfolg, aber auch das Quäntchen Glück. Vom Können her sieht er sich bereit für die nächsten Schritte. ««Ich weiß, dass ich eine genauso große oder vielleicht sogar noch größere Chance habe als andere. Ich weiß, dass ich in der Lage bin, es zu schaffen. Im Moment konzentriere ich mich nur auf die Rennen und versuche, mein Bestes zu geben. Wenn ich der Formel 2 näherkomme, weiß ich, dass es nicht mehr weit ist. Ich bin zuversichtlich, dass ich das Zeug dazu habe.»

Der Support von Red Bull ist sehr wichtig, denn der Konzern sei sehr unterstützend, wenn es um Dinge wie den Simulator und das Training gehe, sagte Goethe. Für Dinge, die man außerhalb der Rennstrecke tun könne, um sich als Fahrer zu verbessern, so Goethe weiter. «Ich gehe nach Milton Keynes und trainiere dort im Simulator. Sie stellen Einrichtungen zur Verfügung. Guillaume hat eine Menge Erfahrung und man kann viel von ihm lernen. Sie unterstützen mich sehr und werden dafür sorgen, dass ich mich als Fahrer verbessern kann.»

