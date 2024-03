Lewis Hamilton (Mercedes): In Gedanken bei Ferrari?

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton kommt nicht in Schwung: Vierte Quali-Niederlage in Serie bei Mercedes gegen George Russell, nur WM-Neunter. Ex-GP-Ass David Coulthard erhebt Vorwürfe.

Lewis Hamilton fährt seiner Form hinterher. Bei den vergangenen vier WM-Läufen von Las Vegas, Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien musste er sich bei Mercedes seinem jüngeren Stallgefährten George Russell geschlagen geben. Hamilton ist seit fünf Rennen oder Ende Oktober nicht mehr unter die besten Sechs gefahren – Achter in Interlagos, Siebter in Las Vegas und Neunter in Abu Dhabi 2023, dann Siebter in Bahrain 2024 und Neunter in Saudi-Arabien.

Lewis Hamilton hat den schlechtesten Saisonstart hingelegt, seit er 2007 in die Formel 1 gekommen ist, und der langjährige Grand-Prix-Pilot David Coulthard glaubt, den Grund dafür zu kennen.

Der 52-jährige Schotte sagt als Formel-1-Experte unserer Kollegen von Channel 4 in England: «Er fühlt sich in diesem Auto einfach nicht wohl, das ist deutlich zu erkennen. George Russell holt mehr aus dem Wagen heraus, Hamilton ist im Hintertreffen.»



Der 13-fache GP-Sieger Coulthard weiter: «Jeder weiß – wenn Hamilton sein Auto ins beste Arbeitsfenster bringt, wird er Leistung liefern. Aber gerade eben? Da habe ich eher den Eindruck, dass er geistig schon bei Ferrari ist.»



Ende Februar 2024 wurde bekannt, dass Hamilton 2025 in einem Ferrari antreten wird.



Lewis Hamilton hat nach dem WM-Lauf auf dem Jeddah Corniche Circuit am Roten Meer über sein Auto gesagt: «Der Wagen ist gut in langsamen Kurven und anständig in mittelschnellen. Aber in den schnellen Kurven liegen wir um Meilen hinten. Es kam mir vor, als würde ich in einer anderen Kategorie fahren, gemessen an den direkten Rivalen.»



«Das ist ein Frust, nun drei Jahre lang in der fast gleichen Lage zu sein. Aber wir können nur fleißig weiterarbeiten. Wir haben Fortschritte erzielt, aber die sind nicht groß genug.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0