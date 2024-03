Mike Krack (Aston Martin): «Alonso-Strafe ist bitter»

​Fernando Alonso ist nach dem Australien-GP strafversetzt worden – von Platz 6 auf Rang 8, wegen eines fragwürdigen Manövers gegen George Russell. Was Aston Martin-Teamchef Mike Krack dazu sagt.

Das war einer der Aufreger des dritten Formel-1-WM-Laufs, im Albert-Park von Melbourne (Australien): Aston Martin-Fahrer Fernando Alonso, als Sechster ins Ziel gekommen, wurde Stunden nach dem Rennen auf Platz 8 strafversetzt.

Die FIA-Regelhüter Tim Mayer (USA), Matteo Perini (Italien), Johnny Herbert (Großbritannien) und Matthew Selley (Australien) gingen nicht so weit, Alonso eine Absicht zu unterstellen, sehen es jedoch als erwiesen an, dass Alonso kurz vor Schluss merkwürdig langsamer wurde und damit «eine potenziell gefährliche Situation erzeugt hat», wie es in der Urteilsbegründung heißt.

Der dahinter fahrende Mercedes-Pilot George Russell wurde jedenfalls vom Manöver Alonsos überrascht, kam von der Bahn ab und hatte einen üblen Unfall. Ergebnis: Durchfahrtstrafe für Alonso, umgewandelt in eine Zeitstrafe von 20 Sekunden, und das bedeutet nun Rang 8 für den 42-jährigen Spanier.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack nimmt dazu so Stellung: «Zunächst einmal sind wir alle erleichtert, dass George Russell bei diesem Unfall unversehrt geblieben ist.»



«Wir stehen voll hinter Fernando Alonso. Er ist der erfahrenste Pilot in der Formel 1, mit den meisten WM-Einsätzen von allen. Er hat in mehr als zwanzig Jahren immense Erfahrung gesammelt und ist mehrfacher Weltmeister, in verschiedenen Kategorien.»



«Die Alonso-Strafe ist bitter, wenn wir uns vor Augen führen, dass es zu keinem Fahrzeugkontakt gekommen ist. Aber wir akzeptieren diese Entscheidung. Wir haben unseren Standpunkt bei den Rennkommissaren so deutlich als möglich gemacht, aber ohne weitere Argumente werden wir vom Recht auf Überprüfung keinen Gebrauch machen.»



Zur Erinnerung: Im Sportgesetz ist unter Artikel 14.1.1 verankert, dass «bei neuer Sachlage die betreffenden Rennkommissare nochmals zusammenkommen müssen, um relevante Aussagen anzuhören». Dies kann bis 14 Tage nach dem Vorfall passieren. Ein Rennstall hat auf diese Weise die Möglichkeit, ein Urteil zu kippen – sofern er die Kommissare mit den neuen Argumenten überzeugen kann.



Der Luxemburger Mike Krack weiter: «Fernando ist ein phänomenaler Racer, und er hat jedes Werkzeug aus seiner Erfahrungskiste genutzt, um seinen Gegner hinter sich zu halten. So wie er das auch in Brasilien 2023 gegen Sergio Pérez getan hat. Das ist Rennkunst auf höchstem Niveau. Alonso würde dabei nie die Gesundheit eines Gegners aufs Spiel setzen.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0