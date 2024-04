Lewis Hamilton (7.): «Hatte mir mehr erhofft»

Lewis Hamilton blickt zuversichtlich auf den GP in Japan

Mercedes-Star Lewis Hamilton kam im Qualifying zum Japan-GP ins Q3, musste sich am Ende aber mit dem siebten Platz begnügen. Damit ist er nicht zufrieden, glücklich ist er aber dennoch, wie er hinterher erklärte.

Für Lewis Hamilton endete das Qualifying in Suzuka nicht ganz so erfreulich, wie es sich der siebenfache Champion erhofft hatte. Denn während er im Q2 noch die drittschnellste Runde geschafft hatte, musste er sich am Ende mit dem siebten Platz begnügen. Dennoch war er gut gelaunt, als er zur Zwischenbilanz des Wochenendes vor die Journalisten trat.

«Ich bin natürlich nicht zufrieden mit dem siebten Platz, denn es gab ein paar Momente, in denen ich weiter vorne war. Ich hatte mir natürlich mehr erhofft und mir gewünscht, dass ich etwas näher rankommen würde. Aber es sollte nicht sein», gestand der Mercedes-Pilot vor laufender Kamera. Im gleichen Atemzug beteuerte er aber auch: «Aber ich bin glücklich mit dem bisherigen Verlauf des Wochenendes und den Fortschritten, die wir mit dem Set-up machen konnten.

«Ich bin nun sehr viel glücklicher mit dem Auto, wir haben es wirklich geschafft, es zu verbessern», freute sich der 103-fache GP-Sieger, und rechnete vor: «Im vergangenen Jahr betrug unser Defizit mehr als eine Sekunde, nun fehlen uns noch sieben Zehntel. Das ist also besser geworden, aber wir müssen immer noch viel Leistung finden.»

Mit Blick aufs Rennen hielt Hamilton fest: «Ich hoffe schon, dass wir in der Lage sein werden, gegen einige Gegner zu kämpfen, denn es sieht sehr eng aus – man schaue sich nur das Qualifying an. Die ersten Sieben oder Acht trennen nur etwas mehr als fünf Zehntel. Wir liegen also alle nah beieinander. Ich hoffe, dass wir im Rennen die bestmögliche Leistung zeigen und etwas vom Rückstand auf die Spitzenreiter wieder wettmachen können. Ich freue mich auf den GP, denn der siebte Platz mag nicht der Beste sein, aber wir können darauf aufbauen.»

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143