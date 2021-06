Pol Espargaró (Honda) sauer: «Das verletzt mich sehr»

Pol Espargaró am Samstag in Assen

Repsol Honda erreichte am Samstag im MotoGP-Qualifying in Assen keinen Top-10-Platz, obwohl Pol Espargaró zuvor in allen Sessions an der Front zu finden war. Er führt das auf die mangelnde Erfahrung mit dem Bike zurück.

Marc Márquez stürzte im Q1 am Samstag in Assen und verpasste den Einzug in das zweite Zeittraining. Der Spanier startet nur von Startplatz 20 in die Dutch-TT am Sonntag. Honda-Teamkollege Pol Espargaró lieferte bis zum Angriff auf die Startpositionen am Samstag ein bärenstarkes Wochenende ab, nachdem er angekündigt hatte, das Set-up von Márquez kopieren zu wollen.



Letztendlich reichte es für Espargaró nur zu einem enttäuschenden elften Rang auf der 4,542 km langen Piste in Drenthe, auf die Pole-Position von Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales fehlte mehr als eine Sekunde. Der Mann aus dem Repsol Honda Team war am Samstagnachmittag entsprechend angefressen.

«Mit dem neuen Chassis können wir ordentlich Zeit herausholen, besonders auf dieser Strecke, wo die Kurven so lang gezogen sind, aber mein Qualifying war scheiße und ich weiß nicht, ob es am Chassis oder an den Reifen lag, wahrscheinlich hätte ich nicht den weichen Vorderreifen nutzen dürfen», ärgerte sich der 30-Jährige. «Taka hat den Medium verwendet, ich bin auf mich selbst sauer, dass ich nicht beim zweiten Versuch in Q2 den Vorderreifen gewechselt habe.»

Espargaró weiter: «Am Sonntag haben wir harte Arbeit vor uns, von Startplatz 11 werden wir die gleichen Probleme wie immer haben. Ich bin einfach stinksauer. Die Gegner kennen ihre Maschinen so gut, ich leider noch nicht.»

«Wenn es dann drauf ankommt und man alles aus dem Biker herausholen muss, darfst du keine Fehler machen. Bei mir ist es aktuell so, dass ich dann entweder Stürze oder weit gehe und die Präzision nicht vorhanden ist. Wir machen diese Fehler aufgrund von mangelnder Erfahrung, das verletzt mich sehr», betonte der WM-Zwölfte.

Worauf führt er den Rückstand zurück? «Wir hatten im Winter zu wenig Möglichkeiten, Fehler zu machen, weil die Tests so stark limitiert waren. Jetzt müssen wir mit den Fehlern am Rennwochenende leben. Es ist immer so, dass du erst einen Fehler machen musst, damit du ihn nicht wiederholst. Auch eine falsche Reifenwahl gehört zu den großen Fehlern an einem Rennwochenende», sagte er und fügte abschließend hinzu: «Wir müssen es am Sonntag umdrehen.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1:31,814 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,071 sec

3. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,302

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,500

5. Johann Zarco (F), Ducati, +0,580

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +0,636

7. Alex Rins (E), Suzuki, +0,783

8. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,852

10. Joan Mir (E), Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaró (E), Honda, +1,016

12. Valentino Rossi (I), Yamaha, +1,105



Die weitere Startaufstellung:

13. Iker Lecuona (E), KTM, 1:32,724 min

14. Jorge Martin (E), Ducati, 1:32,850

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez (E), Honda, 1:33,288

17. Luca Marini (I), Ducati, 1:33,321

18. Danilo Petrucci (I), KTM, 1:33,378

19. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez (E), Honda, 1:33,477

21. Brad Binder (ZA), KTM, 1:33,597

22. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,739