Aleix Espargaró zu Sturzorgien: Helmfirmen einbinden?

Aprilia-Ass Aleix Espargaró spricht über die Behandlung und Bewertung von schweren Stürzen mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung im Rahmen der MotoGP-Rennwochenenden.

Die MotoGP agiert aktuell mehr denn je am Limit, das lässt sich auch an den vielen Stürzen und zum Beispiel auch an der Sturzorgie des achtfachen Weltmeisters Marc Márquez (Repsol Honda) ablesen. Auch sein Landsmann, der Aprilia-Routinier Aleix Espargaró macht sich intensiv Gedanken zur aktuellen Lage.

Der zweifache Familienvater gesteht: «Was ist, wenn der Fahrer nach einem Abflug sagt, er ist okay - wenn er davor im Krankenhaus auch einen Test absolviert hat. Dann kommt er auf die Piste und fühlt sich doch nicht gut. Sollen wir jeden Fahrer, der eine Gehirnerschütterung hat, automatisch auch von den Rennen ausschließen?»

Der 32-Jährige grübelt: «Es ist generell schwierig und es ist auch gefährlich. Klar, wir sind jetzt unglaublich schnell mit den MotoGP-Bikes. Wir bewegen uns wirklich am Limit, die Stürze sind daher auch oft wirklich heftig und der Aufprall dann meist enorm. Es ist wirklich eine knifflige Sache.»

«Vielleicht sollten wir uns auch mal mit den Helmfirmen unterhalten», überlegt Espargaró. «Ich weiß es nicht, aber vielleicht können sie auf den Helmen Sensoren anbringen, die den Aufprall nach einem Crash messen.»

Die Idee des Spaniers: «Ein harter Aufprall sollte dann klar ablesbar sein und dann sollte es für so einen Fall auch ein klares Protokoll geben. Es ist definitiv nicht einfach. Wir müssen aber die Situation verbessern, es ist definitiv eine sehr wichtige Sache.»

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.