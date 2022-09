Valentino Rossi auf P11 im ersten Rennen in Valencia

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister ist 2022 im Automobilsport in der GT World Challenge Europe am Start. Im Audi R8 GT3 reichte es im Samstagsrennen auf dem Circuit Ricardo Tormo nur zu einem Platz im Mittelfeld.

Zur Saison 2022 wechselte Valentino Rossi in den Automobilsport und tritt in der GT World Challenge Europe in einem rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT an. Aktuell steigt auf dem aus der MotoGP bekannten Circuit Ricardo Tormo bei Valencia das neunte Rennwochenende. Am Samstagnachmittag fand der erste von zwei circa einstündigen Wertungsläufen statt. Dabei reichte es für Rossi und seinen Teamkollegen Frédéric Vervisch nur zu Platz elf.

«Il Dottore» hatte bereits die Qualifikation am Samstagmorgen bestritten und dabei eine Zeit von 1:31,045 Minuten erzielt. Damit lag er 0,578 Sekunden hinter der Pole-Zeit auf Rang zwölf. Aufgrund einer Grid-Strafe für einen Konkurrenten ging es für Rossi auf Startplatz elf ins Rennen. Die Startphase präsentierte dann richtig turbulent. Teileweise fuhren die Fahrzeuge zu dritt nebeneinander durch die Kurven. Rossi musste sich behaupten und schaffte dies auch einigermaßen gut. Er beendete die erste Runde auf Position zwölf liegend - verlor also lediglich einen Platz.

Wenige Sekunden später rief die Rennleitung wegen des Crashes eines Porsche eine Safety-Car-Phase aus. Nach rund zehn Rennminuten wurde die Strecke wieder mit der grünen Flagge freigegeben. Kurz darauf fiel Rossi auf Platz 13 zurück. Diesen behielt er auch bis zum Öffnen des Boxenstoppfensters.

Kurz nach Rennmitte übernahm dann Teamkollege Frédéric Vervisch das Audi-Cockpit von Rossi. Der Belgier fuhr in der zweiten Rennhälfte noch bis auf Platz elf nach vorne. Mehr war im stark besetzten Feld an diesem Tag einfach nicht drin. Der Sieg ging an Ulysse De Pauw und Pierre Alexandre Jean in einem Ferrari 488 GT3 von AF Corse.

In Valencia steht am Sonntag noch ein zweites Rennen (inklusive vorheriger Qualifikation) an. An dieser Stelle ist hinterlegt, wie die Action im Fernsehen und Stream angeschaut werden kann.