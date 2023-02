Raúl Fernández (Aprilia/11.): Wie ein Werksfahrer 13.02.2023 - 09:49 Von Friedemann Kirn

© Lekl Raúl Fernández in Sepang/Malaysia

Der 22-jährige Aprilia-Pilot Raúl Fernández trug sich am dritten Testtag in Sepang als Elfter in die Zeitenliste ein – deutlich vor seinem RNF-MotoGP-Teamkollegen Miguel Oliveira, der auf Rang 17 zurückfiel.